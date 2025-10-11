رئيس الوزراء يتفقد اليوم عددا من المشروعات الخدمية والتنموية بالقليوبية

يتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، عددًا من المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة القليوبية، في إطار جولاته الميدانية لمتابعة سير العمل بالمشروعات بالمحافظات.

رئيس الوزراء في زيارة للقليوبية اليوم

تشمل جولة رئيس الوزراء تفقد نادي القوات المسلحة بمنطقة الفيلات بمدينة بنها، وأعمال تطوير كورنيش النيل ضمن خطة الدولة لاستعادة الوجه الحضاري لعواصم المحافظات.

كما يتفقد رئيس الوزراء مستشفى طوخ المركزي للوقوف على معدلات التنفيذ وأعمال التطوير تمهيدًا لافتتاحه قريبًا لخدمة الأهالي.

وفي إطار دعم الصناعة الوطنية، يزور “مدبولي” مصنع توشيبا العربي لمتابعة أنشطة الإنتاج والتصنيع، ودوره في تعزيز التصدير وتشغيل العمالة.

كما تشمل الجولة تفقد عدد من مشروعات البنية التحتية بمدينة شبرا الخيمة في قطاعات الطرق في ضوء المياه والصرف الصحي.



وتأتي الزيارة في إطار حرص الحكومة على المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات الجارية، والتأكد من الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء منها، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين وتعزيز جهود التنمية في مختلف المحافظات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.