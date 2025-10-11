السبت 11 أكتوبر 2025
رئيس الوزراء يتفقد اليوم عددا من المشروعات الخدمية والتنموية بالقليوبية

زيارة رئيس الوزراء
زيارة رئيس الوزراء في القليوبية، فيتو

يتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، عددًا من المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة القليوبية، في إطار جولاته الميدانية لمتابعة سير العمل بالمشروعات بالمحافظات.

رئيس الوزراء في زيارة للقليوبية لتفقد المشروعات الخدمية

حاجزو برنامج "مسكن" يطالبون رئيس الوزراء بمهلة جديدة لاستكمال سداد قيمة الأراضي

رئيس الوزراء في زيارة للقليوبية اليوم 

تشمل جولة رئيس الوزراء  تفقد نادي القوات المسلحة بمنطقة الفيلات بمدينة بنها، وأعمال تطوير كورنيش النيل ضمن خطة الدولة لاستعادة الوجه الحضاري لعواصم المحافظات.
كما يتفقد رئيس الوزراء مستشفى طوخ المركزي للوقوف على معدلات التنفيذ وأعمال التطوير تمهيدًا لافتتاحه قريبًا لخدمة الأهالي.

وفي إطار دعم الصناعة الوطنية، يزور “مدبولي” مصنع توشيبا العربي لمتابعة أنشطة الإنتاج والتصنيع، ودوره في تعزيز التصدير وتشغيل العمالة.

كما تشمل الجولة تفقد عدد من مشروعات البنية التحتية بمدينة شبرا الخيمة في قطاعات الطرق في ضوء المياه والصرف الصحي.
 

وتأتي الزيارة في إطار حرص الحكومة على المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات الجارية، والتأكد من الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء منها، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين وتعزيز جهود التنمية في مختلف المحافظات.

