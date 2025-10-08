الأربعاء 08 أكتوبر 2025
سياسة

أزمة داخل الوفد بعد منح خطاب ترشح واحد لمرشحين في دائرة أوسيم (مستند)

أكد علاء غراب، عضو الجمعية العمومية بحزب الوفد، أنه حصل على خطاب رسمي من عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، للترشح في انتخابات مجلس النواب عن دائرة أوسيم بمحافظة الجيزة.

 

أزمة داخل الوفد بعد منح خطاب ترشح واحد لمرشحين

وقال غراب في تصريح لـ فيتو إنه فوجئ بأن أحد أعضاء حزب آخر قابل رئيس الوفد عن طريق أحد قيادات الحزب، وحصل على نفس الخطاب الموجه إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، وتقدم بأوراق ترشحه اليوم في نفس الدائرة، وحصل على رمز النخلة.

وأضاف: أنا من أبناء الوفد منذ ٤٠ عامًا، فكيف يُمنح نفس الخطاب لشخص من خارج الحزب، ويتم عمل عضوية له بشكل مفاجئ؟، معبرًا عن استيائه من الطريقة التي تم التعامل بها مع ترشحه.

