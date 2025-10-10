طلب 30 ألف جنيه رشوة، تفاصيل صادمة في التحقيق مع مسئول بحي العمرانية

تباشر النيابة العامة في الجيزة تحقيقاتها في واقعة ضبط مسؤول بحي العمرانية أثناء تلقيه رشوة مالية من أحد الجزارين، مقابل تمرير طلب الموافقة على تصريح محل أسفل أحد الكباري.

وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، والاستماع إلى شهود العيان، وأقوال المتهمين.

وكشفت التحقيقات الأولية عن طلب المسؤول رشوة مالية قدرها 30 ألف جنيه من جزار، نظير الموافقة على ترخيص قطعة أرض أسفل أحد الكباري لإقامة محل عليها.

وأضافت التحقيقات أن الأجهزة المعنية أعدت كمينا محكما لضبط المتهم الذي يدعى م، ط بعد ورود معلومات تفيد بطلبه مبالغ مالية نظير إنهاء الإجراءات، حيث جرى ترقيم الأموال المقررة كرشوة وزرع كاميرات لتوثيق الواقعة بالصوت والصورة.

وأفادت التحقيقات بأن الموظف المتهم كان بصدد تسليم قطعة أرض أسفل محور كمال عامر للمواطن، تمهيدا لإنشاء الكشك عليها، رغم أن الكشك لم يقم فعليا بعد، وكان يسعى لتنفيذ الإجراءات المخالفة مقابل الحصول على المبلغ المالي.

وأسفرت التحريات عن ضبط مسئول بحي العمرانية متلبسا في أثناء استلام المبلغ داخل نطاق الحي، وتم التحفظ عليه واقتياده إلى جهة التحقيق.

التحقيق مع مسئول بحي العمرانية تلقى رشوة من جزار

وكانت أجهزة الأمن بالجيزة تمكنت من القبض على مسؤول بحي العمرانية خلال تلقيه رشوة مالية من جزار لتمرير طلب الموافقة على تصريح محل أسفل أحد الكباري.

وكانت معلومات قد وردت لمباحث المرافق بالجيزة تفيد بطلب مسؤول بحي العمرانية رشوة 30 ألف جنيه من جزار للموافقة على ترخيص بقطعة أرض أسفل أحد الكباري.

وجرى عمل الكمين اللازم وتصوير الواقعة بمعرفة رجال الأمن بالصوت والصورة، وتم ضبط المتهم وتحرير المحضر اللازم وتم إحالته للنيابة.

