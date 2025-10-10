الجمعة 10 أكتوبر 2025
ثقافة وفنون

ياسمين عبدالعزيز تكشف عن بطل مسلسها الجديد

ياسمين عبدالعزيز..
ياسمين عبدالعزيز.. فيتو

نشرت الفنان ياسمين عبدالعزيز صورة للفنان كريم فهمي عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ممازحة للجمهور:"خمنوا مين بطل مسلسل رمضان.. وننسى اللي كان ؟؟؟".

 

وكانت الفنانة ياسمين عبد العزيز روجت لمسلسلها الجديد المقرر طرحه بالموسم الرمضاني المقبل 2026.

مسلسل وننسى اللي كان

 ونشرت ياسمين عبد العزيز صورة من سكريبت مسلسلها الجديد الذي يحمل اسم “ وننسى اللي كان”، وأرفقتها بتعليق بإذن الله على قنوات Mbc إن شاء الله.

ويأتي المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وبتوقيع المخرج محمد الجبيري.

أعمال رمضانية ونجاحات درامية

 وكانت ياسمين شاركت في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل «وتقابل حبيب» من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد خبيري، وشاركها البطولة عدد من النجوم بينهم كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، وصلاح عبد الله، حيث دارت أحداث العمل في إطار اجتماعي رومانسي.

استعداد للعودة إلى السينما

على صعيد السينما، تستعد ياسمين عبد العزيز لاستئناف تصوير فيلمها الجديد «زوجة رجل مش مهم» الذي يشاركها بطولته الفنان أكرم حسني، ويخرجه معتز التوني، في إطار كوميدي يراهن على خفة ظلها وحضورها المعروف.

يُذكر أن آخر ظهور سينمائي لها كان من خلال فيلم «الأبلة طم طم» (2018) تأليف أيمن وتار وإخراج علي إدريس، وشارك في بطولته عدد من الكوميديانات أبرزهم حمدي المرغني وبيومي فؤاد.

الجريدة الرسمية