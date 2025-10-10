التنمية الثقافية يفتح باب التقديم للدورة الـ 15 من ملتقى القاهرة الدولي لأفلام التحريك

أعلن قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحي عن فتح باب التقدم للمشاركة في الدورة الخامسة عشرة من ملتقى القاهرة الدولي لأفلام التحريك، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 25 إلى 31 ديسمبر 2025، تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية.

وأكد رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية المعماري حمدي السطوحي أن الملتقى يمثل إحدى المنصات الثقافية الرائدة التي تحتضن المواهب الشابة وتدعم فنون التحريك كأحد روافد الصناعات الإبداعية في مصر والعالم العربي، مشيرًا إلى أن الصندوق يواصل من خلال فعالياته المتنوعة دعم الإبداع الشبابي وتشجيع المبادرات الفنية التي تسهم في تعزيز مكانة مصر الثقافية والفنية على المستوى الدولي.

وأوضح السطوحي أن ملتقى القاهرة الدولي لأفلام التحريك يعكس رؤية وزارة الثقافة في تمكين المبدعين الشباب وتوسيع قاعدة المشاركة في الفنون الرقمية والمرئية الحديثة، مؤكدًا حرص الصندوق على تطوير آليات الملتقى وإضافة فروع جديدة للمسابقة بما يتماشى مع التطورات العالمية في مجال التحريك والواقع الافتراضي.

التقديم بملتقى القاهرة الدولي لأفلام التحريك

من جانبه، صرّح قوميسير الملتقى الدكتور محمد غالب بأن باب التقديم مستمر حتى 30 أكتوبر الجاري، موضحًا أن هذه الدورة تأتي استكمالًا لنجاح الدورات السابقة التي شهدت مشاركة واسعة من طلبة الفنون وشباب الخريجين، إلى جانب عدد من المؤسسات والهيئات الثقافية الدولية المعنية بفنون التحريك، والتي حرصت على التواجد في فعاليات الملتقى السابقة، لما يمثله من منصة متميزة للتبادل الثقافي والإبداعي.

وأضاف “غالب” أن الملتقى يهدف إلى نشر وتطوير فن التحريك والارتقاء به، من خلال التفاعل مع التجارب الإبداعية الشابة في مختلف دول العالم، وتسليط الضوء على الإنتاج المتميز في هذا المجال الفني المتطور.

فروع ملتقى القاهرة الدولي لأفلام التحريك

وأوضح أن المشاركة متاحة في الفروع التالية:

مسابقة أفلام التحريك القصيرة

مسابقة أفلام التحريك الطويلة

مسابقة العمل الأول (أفلام الطلبة)

مسابقة الأعمال التلفزيونية والتجارية

مسابقة أفلام التحريك التجريبية

مسابقة أفلام الواقع الافتراضي

ويُشترط أن تكون الأعمال من إنتاج عام 2023 وما بعده، وألا تقل مدتها عن دقيقة واحدة، على أن تُقدَّم نسخة صالحة للعرض مرفقة بـ استمارة المشاركة، وملخص للعمل، ونبذة عن المخرج، وصور فوتوغرافية من الفيلم.

