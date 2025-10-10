الشيباني: زيارتي إلى بعبدا تأتي بتوجيه من الشرع لتأكيد العلاقات الثنائية بين سوريا ولبنان

أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، من قصر بعبدا عقب لقائه الرئيس اللبناني جوزيف عون، أن زيارته تأتي بتوجيه مباشر من الرئيس السوري أحمد الشرع، بهدف تأكيد عمق العلاقات الثنائية وفتح صفحة جديدة تقوم على الاحترام والتعاون المتبادل.

وقال الوزير السوري: "سوريا تعيش مرحلة من التعافي وإعادة الإعمار، وهذه المرحلة يجب أن تنعكس إيجابيًا على لبنان وعلى العلاقة الأخوية والتاريخية بين الشعبين".

وأضاف أن كافة القضايا المشتركة وُضعت على طاولة المناقشات، مشيرًا إلى وجود لجان متخصصة تبحث في تفاصيلها.

وتابع "نريد أن نتجاوز هذا الماضي ونبدأ علاقات منفتحة تعود بالمنفعة على الشعبين".

وفيما يخص ملف اللاجئين السوريين، أعرب الشيباني عن شكر بلاده للبنان وشعبه على "الكرم وحسن الاستضافة".

وأكد أن "نزوح السوريين لم يكن خيارًا، بل نتيجة حرب مدمرة".

وكشف الوزير عن وجود "خطط نناقشها حاليًا بدعم دولي" تهدف إلى تأمين "عودة كريمة ومستدامة" للاجئين، بالتزامن مع معالجة أوضاع ما بعد الحرب في سوريا عبر إعادة تأهيل البنيةالتحتية وإطلاق عجلة الإعمار.

