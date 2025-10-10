في يومها العالمي، كيفية التعرف على اضطرابات الصحة النفسية وعلاجها

اليوم العالمي للصحة النفسية، تُعد الصحة النفسية الركيزة الأساسية لكيفية تفكير الأفراد وشعورهم وسلوكهم، وهي تؤثر بشكل مباشر على الحياة اليومية والعلاقات والصحة الجسدية، ويعمل اختصاصيو الرعاية النفسية على مساعدة الأفراد في إدارة حالات مثل الاكتئاب، القلق، اضطراب ثنائي القطب، والإدمان، وغيرها من الاضطرابات التي تطال الأفكار والمشاعر والسلوك.

كما أن العوامل الخارجية في حياة الأفراد وعلاقاتهم تساهم أيضًا في تحديد مستوى الرفاهية النفسية. وتتطلب رعاية الصحة النفسية الحفاظ على التوازن بين الأنشطة والمسؤوليات والجهود الرامية لتحقيق المرونة النفسية، إذ يمكن أن يؤدي الإجهاد والاكتئاب والقلق إلى تعطيل الروتين اليومي.

وعلى الرغم من شيوع مصطلح "الصحة النفسية"، يقر الأطباء بأن العديد من الحالات النفسية لها جذور جسدية، وفقًا لموقع “Medical News Today” الطبي.

تعريف منظمة الصحة العالمية بالصحة النفسية

تعرّف منظمة الصحة العالمية (WHO) الصحة النفسية على أنها: "حالة من الرفاهية العقلية تمكن الأفراد من التكيف مع ضغوط الحياة، وإدراك قدراتهم، والتعلم والعمل بشكل جيد، والمساهمة في مجتمعهم". وتشدد المنظمة على أن الصحة النفسية هي "أكثر من مجرد غياب الاضطرابات"، وأن الحفاظ عليها واستعادتها أمر بالغ الأهمية على المستويات الفردية والمجتمعية والمؤسسية.

عوامل الخطر المؤثرة في الصحة النفسية

الجميع معرضون لخطر الإصابة بـاضطراب نفسي، بغض النظر عن العمر أو الجنس أو الدخل أو العرق، وتتأثر الصحة النفسية بمجموعة من العوامل تشمل: الظروف الاجتماعية والمالية، التجارب السلبية في مرحلة الطفولة، العوامل البيولوجية، والأمراض الطبية الكامنة. ومن الملاحظ أن العديد من الأشخاص الذين يعانون من اضطراب نفسي قد يعانون من أكثر من حالة في نفس الوقت.

الضغوط الاجتماعية والاقتصادية

يمكن للقيود المالية أو الانتماء إلى مجموعة عرقية مهمشة أن تزيد من خطر الاضطرابات النفسية نتيجة للتحيز في الرعاية الصحية. وقد أشارت الدراسات إلى أن الفقر والعيش في ضواحي المدن الكبرى من الأسباب الاجتماعية والاقتصادية المساهمة.

ووجدت الدراسات أن كون الشخص أنثى يزيد من خطر انخفاض الحالة النفسية بنحو أربعة أضعاف، وأن الأفراد ذوي "الوضع الاقتصادي الضعيف" سجلوا أعلى مستويات الإصابة بالاضطرابات النفسية.

الشدائد في مرحلة الطفولة

تؤثر الصدمات في مرحلة الطفولة، مثل إساءة معاملة الأطفال أو فقدان الوالدين أو انفصالهما أو مرضهما، بشكل كبير على الصحة العقلية والجسدية للطفل النامي، مما يجعل الأفراد عرضة لاضطرابات مثل اضطراب ما بعد الصدمة (PTSD).

العوامل البيولوجية

تشير الأبحاث إلى أنَّ التاريخ العائلي قد يزيد من احتمالية الإصابة بالاضطرابات النفسية نتيجة لوجود جينات أو متغيرات جينية معينة، كما يمكن أن يتطور الإجهاد المزمن والاضطرابات مثل الاكتئاب والقلق بسبب مشكلات صحية جسدية كامنة، مثل السرطان والسكري والألم المزمن.

الأنواع الشائعة لاضطرابات الصحة النفسية

يصنّف المتخصصون اضطرابات الصحة النفسية بناءً على الخصائص المشتركة، وتشمل هذه المجموعات الرئيسية: اضطرابات القلق، اضطرابات المزاج، واضطرابات الفصام (Schizophrenia).

1. اضطرابات القلق

تُعد اضطرابات القلق الأكثر شيوعًا، وتتسم بخوف أو قلق شديد يتعلق بمواقف أو أشياء معينة، مع ميل لتجنب المثيرات:

اضطراب القلق العام (GAD): قلق أو خوف مفرط يعطل الحياة اليومية، قد يصاحبه أعراض جسدية مثل الأرق، التعب، ضعف التركيز، وتوتر العضلات، وغالبًا ما لا يكون له مُحفز محدد.

اضطراب الهلع (Panic Disorder): نوبات هلع منتظمة تتضمن رعبًا مفاجئًا وغامرًا أو شعورًا بالخطر الوشيك.

اضطراب الوسواس القهري (OCD): أفكار مستمرة ومجهدة (وساوس) ورغبة قهرية في أداء أفعال متكررة (طقوس)، مثل غسل اليدين.

الرهاب:

الرهاب البسيط: خوف غير متناسب من أشياء أو حيوانات أو سيناريوهات محددة.

الرهاب الاجتماعي: خوف من المراقبة أو الحكم من قبل الآخرين، مما يؤدي إلى تقييد التعرض للبيئات الاجتماعية.

رهاب الخلاء: خوف من المواقف التي قد يكون فيها الهروب صعبًا، مثل المصاعد أو القطارات المتحركة.

اضطراب ما بعد الصدمة (PTSD): يحدث بعد التعرض أو مشاهدة حدث مؤلم أو صادم حيث يشعر الشخص بأن حياته أو حياة الآخرين في خطر، مما يساهم في ظهور أعراض الصدمة والخوف لاحقًا.

2. اضطرابات المزاج (الاضطرابات الوجدانية)

تتميز بتغيرات كبيرة في المزاج، تشمل إما الهوس (فترة من الطاقة العالية والفرح) أو الاكتئاب:

الاكتئاب الشديد: مزاج منخفض مستمر وفقدان الاهتمام بالأنشطة الممتعة سابقًا، مع فترات طويلة من الحزن أو الحزن الشديد.

اضطراب ثنائي القطب (Bipolar Disorder): تغيرات غير طبيعية في المزاج ومستويات النشاط والقدرة على مواصلة الحياة اليومية، تتناوب بين فترات الهوس (المزاج العالي) والاكتئاب (المزاج المنخفض).

الاضطراب العاطفي الموسمي (SAD): نوع من الاكتئاب الشديد ينجم عن انخفاض ضوء النهار خلال فصول الخريف والشتاء والربيع المبكر، وهو أكثر شيوعًا في البلدان البعيدة عن خط الاستواء.

3. اضطرابات الفصام (Schizophrenia)

يشير المصطلح إلى طيف من الاضطرابات التي تتميز بسمات الذهان وأعراض شديدة أخرى. تبدأ علامات الفصام عادةً في الظهور بين سن 16 و30 عامًا. يعاني المصابون من أفكار تبدو مجزأة ويجدون صعوبة في معالجة المعلومات. تشمل الأعراض:

الأعراض الإيجابية: الأوهام، اضطرابات التفكير، والهلوسة.

الأعراض السلبية: الانسحاب، نقص الدافع، والمزاج غير المناسب أو المسطح.

العلامات المبكرة للتحذير والتشخيص لأمراض الصحة النفسية

لا يوجد اختبار جسدي أو مسح ضوئي يمكن أن يشير بشكل موثوق إلى تطور حالة نفسية. ومع ذلك، ينبغي الانتباه إلى العلامات التالية:

الانسحاب من الأصدقاء والعائلة والزملاء وتجنب الأنشطة المعتادة.

الخلل في أنماط النوم والأكل (نوم أو أكل مفرط أو قليل).

الشعور باليأس أو انخفاض الطاقة باستمرار.

زيادة استخدام المواد التي تغير المزاج (الكحول والنيكوتين).

إظهار مشاعر سلبية، الشعور بالارتباك، أو عدم القدرة على إكمال المهام اليومية.

الأفكار أو الذكريات المستمرة التي تتكرر بانتظام.

التفكير في إيذاء النفس أو الآخرين، سماع أصوات، أو اختبار الأوهام.

يتطلب تشخيص الاضطراب النفسي عملية متعددة الخطوات تبدأ بفحص التاريخ الطبي والفحص البدني لاستبعاد الأسباب الجسدية، وقد تشمل فحوصات مخبرية مثل تحاليل الدم والتصوير. ويتبع ذلك تقييم نفسي يتضمن سؤالًا عن الأعراض وتأثيرها على حياة الفرد واستخدام استبيانات نفسية.

تتوفر طرق مختلفة للمساعدة في إدارة الحالات النفسية، ويعتمد العلاج على الحالة الفردية، وغالبًا ما يكون الجمع بين الاستراتيجيات أكثر نجاحًا.

1. العلاج النفسي

يتبع هذا النوع مقاربة نفسية لعلاج الصحة النفسية، ومن أنواعه: العلاج السلوكي المعرفي (CBT)، العلاج بالتعرض، والعلاج السلوكي الجدلي. ويقوم به الأطباء النفسيون، وعلماء النفس، والمعالجون النفسيون. يمكن أن يساعد هذا العلاج الأفراد على فهم سبب حالتهم وإدارة حياتهم اليومية وتقليل مخاطر العزلة وإيذاء النفس.

2. الأدوية

يتناول بعض الأفراد أدوية موصوفة مثل مضادات الاكتئاب، مضادات الذهان، وأدوية القلق. وعلى الرغم من أنَّ هذه الأدوية لا يمكنها علاج الاضطرابات النفسية بشكل كامل، إلا أنها تساعد في تحسين الأعراض وقد تعزز تفاعلات الشخص الاجتماعية وروتينه. تعمل بعض الأدوية على تعزيز امتصاص مواد كيميائية "تبعث على الشعور الجيد" في الدماغ، مثل السيروتونين.

3. الرعاية الذاتية وتغيير نمط الحياة

يمكن أن تساعد تعديلات نمط الحياة في إدارة الرفاهية النفسية، وتشمل: الإقلاع الكحول، تحسين جودة النوم، تناول نظام غذائي متوازن ومغذي، أخذ إجازة من العمل، وممارسة تقنيات الاسترخاء مثل التنفس العميق والتأمل. وتُعد شبكات الدعم، سواء من خلال مجموعات المساعدة الذاتية أو الأصدقاء والعائلة المقربين، عنصرًا مفيدًا لرفاهية الفرد.

