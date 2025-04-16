أعراضه وعلاجه، اكتئاب الربيع الوجه الآخر للفصل البديع

اكتئاب الربيع، يُعد فصل الربيع من أجمل فصول السنة، حيث تتفتح الأزهار، وتعتدل الأجواء، وتزداد ساعات النهار، إلا أن هذا الجمال الظاهري لا يعكس بالضرورة الحالة النفسية للجميع.



إذ يعاني بعض الأفراد من حالة نفسية تُعرف باسم "اكتئاب الربيع"، وهي نوع من الاضطرابات العاطفية الموسمية (Seasonal Affective Disorder) التي تظهر أو تزداد أعراضها في بداية فصل الربيع، وتتناقض مع الاعتقاد الشائع بأن الربيع فصل البهجة والتجدد.



ما هو اكتئاب الربيع؟



أسباب اكتئاب الربيع، فيتو

أوضح الدكتور أحمد فهمي استشاري الطب النفسي، أن اكتئاب الربيع هو حالة نفسية موسمية تصيب بعض الأشخاص مع بداية فصل الربيع، وتتميز بمشاعر من الحزن، القلق، فقدان الطاقة، واضطرابات النوم أو الشهية.

وقد تكون هذه الحالة أقل شهرة من "اكتئاب الشتاء" الذي يحدث بسبب قلة التعرض لأشعة الشمس، إلا أن تأثيرها لا يقل خطورة، خصوصًا عندما تُهمَل ولا تُشخّص بشكل سليم.



أضاف الدكتور أحمد، أن اكتئاب الربيع يختلف عن الاكتئاب السريري في كونه مرتبطًا بتغير الفصول، لكنه قد يتداخل في الأعراض ويؤثر على حياة المصاب بشكل كبير، مما يتطلب التدخل والعلاج.

أسباب الإصابة باكتئاب الربيع

وأشار الدكتور أحمد، إلى أنه رغم أن السبب الدقيق لاكتئاب الربيع لا يزال غير مفهوم بالكامل، فإن هناك عدة عوامل، تلعب دورًا في ظهور هذه الحالة، ومنها ما يلي:

التغيرات الهرمونية: التغيرات في كمية الضوء التي يتعرض لها الجسم يمكن أن تؤثر على إنتاج هرموني السيروتونين والميلاتونين، مما يؤدي إلى تقلب المزاج واضطرابات النوم.

ضغط البدايات الجديدة: بداية فصل الربيع قد تمثل مرحلة انتقالية نفسية، كرمز لبداية جديدة أو تغييرات منتظرة، ما يخلق شعورًا بالتوتر والضغط.

تغير العادات والنظام اليومي: مع طول ساعات النهار وارتفاع درجات الحرارة، قد يشعر البعض بعدم الانسجام أو بصعوبة التكيف مع التغير في الروتين اليومي.

الحساسية الموسمية: يعاني بعض الأشخاص من الحساسية في فصل الربيع، مما يؤثر على نوعية النوم أو الشعور العام بالتعب، وهو ما قد يسهم في تدهور الحالة النفسية.

الأعراض الشائعة لاكتئاب الربيع

تتفاوت حدة الأعراض بين شخص وآخر، لكن الأعراض الشائعة تشمل:

شعور دائم بالحزن أو الكآبة.

قلق أو توتر غير مبرر.

انخفاض في الطاقة والشعور بالإرهاق دون مجهود كبير.

صعوبة في التركيز أو اتخاذ القرارات.

اضطرابات في النوم، سواء بالأرق أو النوم المفرط.

تغيرات في الشهية، إما بالنقصان أو الزيادة.

فقدان الاهتمام بالأنشطة المعتادة أو الشعور بعدم المتعة.

في الحالات الشديدة، أفكار سلبية أو ميول انعزالية.

الفئات الأكثر عرضة لاكتئاب الربيع

لا يصيب اكتئاب الربيع جميع الناس، لكنه يظهر بشكل أكبر لدى فئات معينة، منها:

الأشخاص الذين لديهم تاريخ من الاكتئاب الموسمي أو الاكتئاب عمومًا.

النساء أكثر من الرجال، كما تشير الإحصاءات.

من يعانون من تغيرات مزاجية سابقة مرتبطة بتغير الفصول.

الأشخاص الذين يواجهون ضغوطًا كبيرة في حياتهم الشخصية أو المهنية.

التشخيص والعلاج

من المهم التوجه إلى طبيب أو مختص نفسي في حال استمرار الأعراض لأكثر من أسبوعين أو في حال تأثيرها على الحياة اليومية.

يتم التشخيص عادةً من خلال المقابلة السريرية التي تقيم نمط الأعراض وارتباطها بالموسم.

علاج اكتئاب الربيع، فيتو

أما العلاج فيشمل:

العلاج النفسي: خاصة العلاج السلوكي المعرفي (CBT)، الذي يساعد الشخص على فهم وتعديل الأفكار السلبية والسلوكيات المرتبطة بالاكتئاب.

العلاج الدوائي: قد يصف الطبيب مضادات الاكتئاب، خاصة إذا كانت الأعراض شديدة أو متكررة سنويًا.

العلاج الضوئي: يستخدم في بعض الحالات عن طريق التعرض لضوء اصطناعي يحاكي ضوء الشمس.

تغيير نمط الحياة: مثل ممارسة الرياضة بانتظام، قضاء وقت في الهواء الطلق، تنظيم النوم، وتناول غذاء صحي ومتوازن.

طرق الوقاية والتعامل الذاتي مع اكتئاب الربيع

حتى وإن كان الشخص عرضة لاكتئاب الربيع، فهناك خطوات يمكن اتخاذها للتخفيف من حدة الأعراض أو منع ظهورها:

تنظيم النوم: الحفاظ على نمط نوم منتظم، وتجنب السهر.

الأنشطة الخارجية: المشي أو الجلوس في الهواء الطلق يساعد على تحسين المزاج.

التعبير عن المشاعر: الحديث مع الأصدقاء أو كتابة اليوميات يمكن أن يكون متنفسًا نفسيًا.

الحد من الكافيين والمنبهات: خاصة في فترة المساء.

ممارسة التأمل أو تمارين الاسترخاء: لتخفيف التوتر والقلق.

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