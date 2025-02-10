6 أعراض للإصابة باكتئاب ما بعد الولادة

قالت وزارة الصحة إن السيدات بعد مرحلة الولادة يمكن أن يتعرضوا للإصابة باكتئاب نتيجة تغيرات الحالة النفسية للأم بعد وجود مولود جديد لا تعتاد عليه.

أعراض اكتئاب ما بعد الولادة

أوضحت وزارة الصحة أن أعراض اكتئاب ما بعد الولادة تشمل:

١- العزلة بشكل مختلف عن الطبيعي

٢- انفعال على الأمور البسيطة

٣- قلق زايد عن المعتاد

٤- أرق بشكل مستمر

٥- وجود أفكار تأذي الأم نفسها أو الطفل

٦- شعور بعدم الرغبة في عمل أي نشاط

وأكد الدكتور عمرو حسن، أستاذ أمراض النساء والتوليد بكلية الطب جامعة القاهرة ومستشار وزير الصحة لشئون السكان، أهمية التلامس بين الأم والجنين فور ولادته.

وضع الطفل على صدر الأم مباشرة يعزز من الصحة النفسية

وأشار أستاذ أمراض النساء والتوليد إلى أن وضع الطفل على صدر الأم مباشرة يعزز من الصحة النفسية للأم والمولود، ويرسل إشارة للمخ ببدء إفراز هرمون اللبن، ويساعد التلامس بين الأم والمولود على تقليل اكتئاب ما بعد الولادة.

المساعدة في علاج اكتئاب ما بعد الولادة

وقد تكون رعاية الطفل مرهقة وتشكل تحديًا لأي شخص، وقد تكون أكثر صعوبة إذا كانت الأم تعان من اكتئاب ما بعد الولادة أيضًا.

وهناك عدد من النصائح التي يمكن تجربتها لتحسين الأعراض والعلاج من اكتئاب ما بعد الولادة.

تتضمن هذه النصائح:

١- التحدث إلى الزوج وأصدقائك وعائلتك - حاول مساعدتهم على فهم ما تشعرين به وما يمكنهم فعله لدعمك

٢- عدم محاولة أن تكوني "أمًا خارقة" - تقبلي المساعدة من الآخرين عندما تُعرض عليك واسألي أحبائك عما إذا كان بإمكانهم

٣- المساعدة في رعاية الطفل والقيام بمهام مثل الأعمال المنزلية والطهي والتسوق

٤-تخصيص وقت لنفسك - حاولي القيام بأنشطة تجدينها مريحة وممتعة، مثل المشي أو الاستماع إلى الموسيقى أو قراءة كتاب أو الاستحمام بماء دافئ

٥-الراحة عندما تستطيعين - على الرغم من أن الأمر قد يكون صعبًا عند رعاية طفل

٦- حاولي النوم كلما سنحت لك الفرصة، واتبعي عادات نوم جيدة واطلبي من الزوج المساعدة في الليل للطفل

٧-ممارسة الرياضة بانتظام لتحسين مزاجك

٨-تناول وجبات صحية منتظمة وعدم البقاء لفترات طويلة دون تناول الطعام

التغذية الصحية

فيما وجه الدكتور عمرو حسن نصائح للأمهات المرضعات بشأن التغذية الصحية المناسبة للأم.

وأكد أهمية تناول نظام غذائي صحي، لأن المولود يستمد العناصر الغذائية اللازمة له من لبن الأم أثناء الرضاعة الطبيعية.

وحذر من تناول الأكلات التي تحتوي على الثوم والبصل والبهارات لأنها تسبب ألما في معدة المولود.

كما نصح بتناول أغذية ذات سعرات حرارية مرتفعة وكذلك منتجات الألبان وتناول سوائل كثيرة بجانب المكملات الغذائية منها الحديد والكالسيوم بعد الولادة.

وكشف أستاذ أمراض النساء عن أسباب زيادة نسبة الولادة القيصرية، تراجعت معدلات الرضاعة الطبيعية.

أسباب تراجع نسبة الرضاعة الطبيعية

وأشار إلى أن السبب في تراجع نسبة الالتزام بالرضاعة الطبيعية هو استسهال السيدات بالرضاعة الصناعية ورغبة السيدات في الحفاظ علي مظهر الجسم.

عدم الاستعجال في الرضاعة الصناعية

وأوضح أنه يجب على السيدات عدم الاستعجال في الرضاعة الصناعية، لافتا إلى أنه بعد الولادة يكون لبن الأم ضعيفًا في أول ٣ أيام ويسمى بلبن السرسوب ورغم قلة كميته إلا أنه مغذٍ ويمد الطفل بما يحتاج إليه من عناصر غذائية ثم في اليوم الثالث بعد الولادة يبدأ لبن الأم يتوفر للمولود.

وأكد أن الطفل إذا اعتاد على طعم اللبن الصناعي الذي يحتوي على سكريات يرفض بعد ذلك الرضاعة الطبيعية، ويختار اللبن الصناعي.

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