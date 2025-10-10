الجمعة 10 أكتوبر 2025
خارج الحدود

بوتين عن خطة ترامب لغزة: إقامة دولة فلسطينية القضية الأهم.. ولدينا ما نقدمه لحل الأزمة

بوتين
بوتين

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة، إن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة تمثل فرصة تاريخية، مشيرًا إلى أن نجاح تنفيذها سيُعد "حدثًا تاريخيًا غير مسبوق" في مسار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأضاف بوتين: "ندعم المبادرات الأمريكية في الشرق الأوسط، ونرى أن إقامة دولة فلسطينية هي القضية الأهم، وروسيا لديها ما يمكن أن تقدمه في هذا المسار، وقد تكون مشاركتنا في عملية السلام مطلوبة".

وقف إطلاق النار يدخل حيّز التنفيذ في غزة

وكانت القناة 13 العبرية أعلنت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ وقفًا لإطلاق النار في قطاع غزة عند الساعة 12:00 ظهر اليوم، بموجب خطة ترامب التي وافقت عليها حكومة الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم. 

