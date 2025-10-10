إقبال كثيف على صناديق الاقتراع بانتخابات أطباء الشرقية (فيديو وصور)

شهدت محافظة الشرقية قبل نحو ساعة من غلق باب الاقتراع إقبالًا كثيفًا في انتخابات التجديد النصفي للنقابة الفرعية للأطباء، والتي تُجرى بمقر نادي المهن الطبية بمدينة الزقازيق، وسط أجواء من الهدوء والتنظيم والمنافسة بين ثمانية مرشحين يتنافسون على أربعة مقاعد، بواقع مقعدين فوق السن ومقعدين تحت السن.

توافد الأطباء على مقر اللجان للإدلاء بأصواتهم قبل انتهاء عملية التصويت

ورصدت فيتو توافد الأطباء على مقر اللجان بالزقازيق للإدلاء بأصواتهم قبل انتهاء عملية التصويت، وسط إشراف قضائي كامل وإجراءات تنظيمية مكثفة لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة.

إقبال كثيف في انتخابات أطباء الشقية،فيتو

إجراءات تنظيمية من النقابة لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة

وفتحت لجان الاقتراع أبوابها منذ الصباح لاستقبال الأطباء الناخبين للإدلاء بأصواتهم في أجواء هادئة ومنظمة، وسط إشراف قضائي كامل وإجراءات تنظيمية من النقابة لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة.

يخوض السباق على مقعدي "فوق السن" خمسة مرشحين

ويتنافس على مقعدي "تحت السن" كل من: الدكتور أحمد عيد، والدكتور أحمد محمود السيسي، والدكتور محمود رمضان نافع، بينما يخوض السباق على مقعدي "فوق السن" خمسة مرشحين هم: الدكتورة أمل غنايم، والدكتور محمد نور الدين، والدكتورة هالة الديب، والدكتورة هناء موسى، والدكتور وسام عمرو.

المنافسة على مقعد شرق الدلتا

كما يخوض الدكتور أيمن سالم، أستاذ الأوعية الدموية بكلية الطب جامعة الزقازيق والأمين العام السابق لنقابة أطباء مصر، المنافسة على مقعد شرق الدلتا.

النقابة حرصت على توفير جميع التسهيلات

وأكد الدكتور خالد صفوت، نقيب أطباء الشرقية، أن الانتخابات تُقام في أجواء منظمة بمقر النقابة، مشيرًا إلى أن عدد الأطباء المسجلين بالنقابة يبلغ نحو 18 ألف عضو يحق لهم التصويت، لافتًا إلى أن النقابة حرصت على توفير جميع التسهيلات لضمان سير العملية الانتخابية بشفافية وانسيابية.

