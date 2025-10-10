الجمعة 10 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إقبال كثيف على صناديق الاقتراع بانتخابات أطباء الشرقية (فيديو وصور)

انتخابات نقابة أطباء
انتخابات نقابة أطباء الشرقية،فيتو

 شهدت محافظة الشرقية قبل نحو ساعة من غلق باب الاقتراع إقبالًا كثيفًا في انتخابات التجديد النصفي للنقابة الفرعية للأطباء، والتي تُجرى بمقر نادي المهن الطبية بمدينة الزقازيق، وسط أجواء من الهدوء والتنظيم والمنافسة بين ثمانية مرشحين يتنافسون على أربعة مقاعد، بواقع مقعدين فوق السن ومقعدين تحت السن.  

إقبال ضعيف على انتخابات التجديد النصفي بنقابة أطباء الشرقية

توافد الأطباء على مقر اللجان للإدلاء بأصواتهم قبل انتهاء عملية التصويت

 ورصدت فيتو توافد الأطباء على مقر اللجان بالزقازيق للإدلاء بأصواتهم قبل انتهاء عملية التصويت، وسط إشراف قضائي كامل وإجراءات تنظيمية مكثفة لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة.

إقبال كثيف في انتخابات أطباء الشقية،فيتو
إقبال كثيف في انتخابات أطباء الشقية،فيتو

إجراءات تنظيمية من النقابة لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة

 وفتحت لجان الاقتراع أبوابها منذ الصباح لاستقبال الأطباء الناخبين للإدلاء بأصواتهم في أجواء هادئة ومنظمة، وسط إشراف قضائي كامل وإجراءات تنظيمية من النقابة لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة.

إقبال كثيف في انتخابات أطباء الشرقية،فيتو
إقبال كثيف في انتخابات أطباء الشرقية،فيتو

يخوض السباق على مقعدي "فوق السن" خمسة مرشحين

ويتنافس على مقعدي "تحت السن" كل من: الدكتور أحمد عيد، والدكتور أحمد محمود السيسي، والدكتور محمود رمضان نافع، بينما يخوض السباق على مقعدي "فوق السن" خمسة مرشحين هم: الدكتورة أمل غنايم، والدكتور محمد نور الدين، والدكتورة هالة الديب، والدكتورة هناء موسى، والدكتور وسام عمرو.

إقبال كثيف في انتخابات أطباء الشرقية،فيتو
إقبال كثيف في انتخابات أطباء الشرقية،فيتو

المنافسة على مقعد شرق الدلتا

 كما يخوض الدكتور أيمن سالم، أستاذ الأوعية الدموية بكلية الطب جامعة الزقازيق والأمين العام السابق لنقابة أطباء مصر، المنافسة على مقعد شرق الدلتا. 

إقبال كثيف في انتخابات أطباء الشرقية،فيتو
إقبال كثيف في انتخابات أطباء الشرقية،فيتو
إقبال كثيف في انتخابات أطباء الشرقية،فيتو
إقبال كثيف في انتخابات أطباء الشرقية،فيتو
إقبال كثيف في انتخابات أطباء الشرقية،فيتو
إقبال كثيف في انتخابات أطباء الشرقية،فيتو
إقبال كثيف في انتخابات أطباء الشرقية،فيتو
إقبال كثيف في انتخابات أطباء الشرقية،فيتو

النقابة حرصت على توفير جميع التسهيلات

وأكد الدكتور خالد صفوت، نقيب أطباء الشرقية، أن الانتخابات تُقام في أجواء منظمة بمقر النقابة، مشيرًا إلى أن عدد الأطباء المسجلين بالنقابة يبلغ نحو 18 ألف عضو يحق لهم التصويت، لافتًا إلى أن النقابة حرصت على توفير جميع التسهيلات لضمان سير العملية الانتخابية بشفافية وانسيابية. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

انتخابات نقابة أطباء الشرقية اطباء الشرقية لجان انتخابات نقابة الأطباء نقيب الأطباء مقرر نادي المهن الطبية بالزقازيق

مواد متعلقة

احتفالًا بالعيد القومي للإسماعيلية، المحافظ يستقبل وزير الأوقاف والمفتي ورئيس الوطنية للإعلام

الداخلية تكشف تفاصيل فيديو تهديد المارة بسلاح أبيض في القاهرة

حبس 3 عاطلين بتهمة سرقة الأسلاك الكهربائية من أعمدة الإنارة بالمقطم

الرقابة المالية تضيف 6 شركات للقائمة السلبية

ماريا كورينا ماتشادو.. الفائزة بجائزة نوبل للسلام (إنفوجراف)

كل ما تحتاج معرفته عن قرض الأطباء من بنك القاهرة

الأحد، مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل الدورة 46 من مهرجان القاهرة السينمائي

أولى حفلاتها الليلة بالساقية، "وصلة سماع" تعود إلى جمهورها بعد توقف عامين ونصف

الأكثر قراءة

إلى صعيد غزة، آلاف النازحين يعودون للمدينة المنكوبة (بث مباشر)

سبب غياب محمد يوسف عن مؤتمر الأهلي لتقديم سوروب

ماذا قالت الفائزة بجائزة نوبل للسلام عن ترامب في أول تصريح لها؟

أول ملاحظات ياس سوروب علي لاعبي الأهلي

مصرع 3 شقيقات اختناقًا داخل حمام في المنوفية

من مقاومة القمع إلى جائزة نوبل، قصة ماريا كورينا ماتشادو رمز الديمقراطية في فنزويلا

المغرب يزين قائمة المنتخبات المتأهلة لربع نهائي مونديال الشباب

لاعب سابق في الفريق، تعرف على مترجم مدرب الأهلي الجديد

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

تعرف على سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

الصغرى بالقاهرة 21 والخريف يرطب "حر الصعيد"، درجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر

انخفاض الردة والذرة، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

ماريا كورينا ماتشادو.. الفائزة بجائزة نوبل للسلام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أفضل الأدعية في ساعة الإجابة يوم الجمعة

تفسير حلم الشراء في المنام وعلاقته بفرصة عمل جديدة

الإفتاء توضح حكم استغلال أدوات العمل في أغراض شخصية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads