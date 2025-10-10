أولى حفلاتها الليلة بالساقية، "وصلة سماع" تعود إلى جمهورها بعد توقف عامين ونصف

تعود فرقة وصلة سماع للإنشاد الديني إلى الساحة الفنية مجددًا، بعد توقف دام أكثر من عامين ونصف، وتُحيي الفرقة مساء اليوم الجمعة أولى حفلاتها في ساقية الصاوي بالزمالك، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

وأكدت الفرقة في بيان صحفي أن عودتها تأتي بعد فترة من التوقف لإعادة تنظيم صفوفها وتجديد رؤيتها الفنية، مشيرةً إلى أن الحفل يمثل انطلاقة جديدة تهدف إلى تقديم تجربة إنشادية تمزج بين الأصالة والتجديد، وتحافظ في الوقت ذاته على الهوية الروحية التي تميزت بها الفرقة منذ تأسيسها.

وأوضح أعضاء “وصلة سماع” أن الحفل سيتضمن باقة متنوعة من التواشيح والأناشيد الروحية المعروفة، إلى جانب أعمال جديدة سيتم تقديمها لأول مرة أمام الجمهور.

وتُعد فرقة وصلة سماع من أبرز فرق الإنشاد الديني في مصر خلال السنوات الأخيرة، وقد حققت حضورًا لافتًا من خلال حفلاتها في المهرجانات والمراكز الثقافية، لما تتميز به من أداء جماعي متناغم يمزج بين الصوت الصوفي والتراث المصري الأصيل.

ومن المنتظر أن يشهد الحفل الليلة حضورًا جماهيريًا كبيرًا من محبي الإنشاد الديني والفن الهادف، خاصة بعد طول غياب الفرقة عن جمهورها.

