محمد شوقي رئيسًا لبعثة الأهلي في بوروندي

استقر مجلس ادارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب على تكليف الدكتور محمد شوقي عضو مجلس إدارة النادي لتولي مهام رئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم إلى بوروندي لمواجهة إيجل نوار يوم 18 أكتوبر الجاري في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وإيجل نوار البوروندي 

ومن المقرر أن يلتقي النادي الأهلي في مباراته القادمة مع نظيره إيجل نوار البوروندي، يوم 18 من أكتوبر الجاري 2025، ضمن منافسات الدور التمهيدي الثاني (الـ32) بدوري أبطال أفريقيا.

وتأهل فريق إيجل نوار إلى دور الـ32 بعد تخطي نظيره فريق أساس تيليكوم الجيبوتي في مجموع لقائي الذهاب والعودة بالدور التمهيدي الأول.

حكام مباراتي الأهلي وإيجل نوار

ويتولى الجنوب إفريقي أوكسولو بادي القيادة التحكيمية لمباراة الذهاب التي ستقام يوم 18 أكتوبر الجاري في بوروندي، أما مباراة الإياب فستقام يوم 25 أكتوبر على استاد القاهرة الدولي، على أن يديرها السنغالي عيسى سي.

