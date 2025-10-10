الجمعة 10 أكتوبر 2025
رياضة

مواجهات مهمة، جدول مباريات الأهلي في أكتوبر

 يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي لخوض العديد من المباريات الهامة والمرتقبة في شهر أكتوبر الجاري، ببطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل" ودوري أبطال إفريقيا.

وعلى مدار شهر أكتوبر الجاري، يخوض الأهلي العديد من المباريات الهامة في الدوري، بالإضافة إلى البدء في مشوار الفريق بدوري أبطال إفريقيا.

وفي الوقت الحالي، يتواجد  النادي الأهلي في الترتيب الثالث بجدول الدوري المصري برصيد 18 نقطة.

 

أجندة مباريات الأهلي في شهر أكتوبر:

- إيجل نوار البوروندي × الأهلي.. تقام المباراة يوم السبت المقبل الموافق 18 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

 

- الأهلي × الاتحاد السكندري.. تقام المباراة يوم الأربعاء الموافق 22 أكتوبر الجاري، في تمام الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

- الأهلي × إيجل نوار البوروندي.. تقام المباراة أحد أيام 24 أو 25 أو 26، في القاهرة، ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

- بتروجت × الأهلي.. تقام يوم الأربعاء الموافق 29 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

