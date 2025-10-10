وقف حرب غزة وبدء إعادة الإعمار، رسائل قوية من السيسي لـ ترامب وماكرون

شهد الأسبوع الرئاسي نشاطا خارجيا كبيرا، حيث تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا من قيس سعيّد، رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة.

انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس التونسي أعرب خلال الاتصال عن تهنئته للرئيس السيسي وللشعب المصري بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة.

السيسي وقبس سعيد يبحثان تعزيز العلاقات فى مختلف المجالات

وثمّن الرئيس السيسي هذه اللفتة الكريمة، مؤكدًا أن انتصار أكتوبر يجسد أهمية وحدة القرار العربي، ويعكس قيم العمل المخلص والتخطيط الدقيق في تحقيق النصر.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الاتصال تناول أيضًا العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أشاد الرئيس السيسي بنتائج الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المشتركة التي عُقدت في القاهرة في سبتمبر 2025.

واتفق الرئيسان على مواصلة تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما يواكب عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، إلى جانب التأكيد على أهمية تكثيف التشاور السياسي بين البلدين.

كما أشار المتحدث الرسمي إلى أن الاتصال تطرق إلى تطورات الأوضاع الإقليمية، وفي مقدمتها الوضع في قطاع غزة، حيث استعرض الرئيس الجهود التي تبذلها مصر لوقف إطلاق النار، وبدء تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب، واستثمار الزخم الدولي الداعم للاعتراف بدولة فلسطين.

وشدد الرئيس على أن الهدف الأساسي هو العودة السريعة إلى مسار سياسي سلمي يفضي إلى حل الدولتين، وفقًا لمقررات الشرعية الدولية.

رفض تهجير سكان غزة

من جانبه، أعرب الرئيس قيس سعيّد عن تقديره الكبير لجهود مصر والرئيس السيسي في وقف الحرب، وتقديم المساعدات الإنسانية، ورفض تهجير سكان غزة.

السيسي يجرى اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

كما أجرى الرئيس السيسي اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تناول متابعة المستجدات الخاصة بعلاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وسبل تفعيل الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال زيارة ماكرون إلى مصر في أبريل 2025.

واتفق الجانبان على مواصلة الارتقاء بالعلاقات الثنائية في مختلف المجالات بما يحقق مصالح الشعبين الصديقين.

فوز خالد العناني في انتخابات المجلس التنفيذي لليونسكو

قدم الرئيس الفرنسي التهنئة للرئيس السيسي بمناسبة فوز الدكتور خالد العناني في انتخابات المجلس التنفيذي لليونسكو وانتخابه مديرًا عامًا للمنظمة.

القضية الفلسطينية

أكد الرئيس السيسي خلال الاتصال تقديره للموقف الفرنسي الداعم للقضية الفلسطينية، والذي تُوّج بإعلان فرنسا اعترافها بالدولة الفلسطينية في 22 سبتمبر 2025 خلال مؤتمر حل الدولتين في نيويورك برئاسة فرنسية – سعودية مشتركة

وأشاد بما مثله الإعلان الفرنسي من حافز لقيام دول أخرى بالاعتراف بدولة فلسطين، التزامًا بتنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

بحث الرئيسان سبل الإنهاء الفوري للحرب في قطاع غزة، والجهود التي تبذلها مصر لاستضافة المفاوضات بين الأطراف المعنية لتنفيذ الخطة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب.

وأكد الجانبان تثمينهما للخطة، وشددا على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وتوسيع إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية دون عراقيل، وتبادل الرهائن والأسرى، والبدء الفوري في إعادة إعمار القطاع دون تهجير الشعب الفلسطيني.

اتفق الرئيسان على مواصلة التشاور الوثيق بين البلدين في ضوء المساعي الحثيثة الجارية لإنهاء الحرب ووقف الكارثة الإنسانية التي يشهدها الفلسطينيون في قطاع غزة.

السيسي يجرى اتصالًا هاتفيًا مع عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية

كما أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي،اتصالًا هاتفيًا مع عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية الشقيقة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول سبل مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة مع التحضير لانعقاد اللجنة العليا المشتركة المقررة الشهر المقبل في القاهرة، برئاسة رئيسي الوزراء.

وأكد الرئيسان في هذا الصدد أن اللجنة تمثل فرصة مهمة ينبغي استثمارها والإعداد الجيد لها لدفع التعاون المشترك في مختلف المجالات.

منطقة الشرق الأوسط

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الاتصال شهد أيضًا تبادلًا للرؤى حول عدد من القضايا الإقليمية، حيث عكست المناقشات توافقًا كبيرًا بين مصر والجزائر، لا سيما فيما يتعلق بالتأكيد على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته والعمل على إعادة الاستقرار إلى منطقة الشرق الأوسط.

وفي هذا السياق، أطلع الرئيس نظيره الجزائري على الجهود التي تبذلها مصر لإنهاء الحرب في غزة، وبدء تنفيذ خطة الرئيس دونالد ترامب، بالإضافة إلى مسار المفاوضات التي تستضيفها وتيسرها مصر في شرم الشيخ بين حركة حماس والجانب الإسرائيلي بمشاركة قطر والولايات المتحدة.

وشدد الرئيس في هذا الشأن على أهمية استثمار الزخم الناتج عن الخطة الأمريكية والاعترافات الدولية بدولة فلسطين، والعمل على إطلاق مسار سياسي سلمي يفضي إلى حل الدولتين وفقًا لمقررات الشرعية الدولية.

إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني

من جانبه، أشاد الرئيس تبون بجهود مصر والرئيس السيسي في وقف الحرب، وتسهيل وصول المساعدات، ورفض تهجير سكان غزة، مؤكدًا دعم الجزائر الكامل لهذه الجهود الرامية إلى إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.

كما تناول الاتصال الذكرى الثانية والخمسين لانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة، حيث قدم الرئيس الجزائري التهنئة للرئيس السيسي وللشعب المصري والقوات المسلحة المصرية.

من ناحيته، أعرب الرئيس عن تقديره لهذه اللفتة الكريمة، مؤكدًا أن مصر، قيادةً وشعبًا، لا تنسى الدور الهام الذي قامت به القوات المسلحة الجزائرية في حرب أكتوبر، والذي يجسد بوضوح عروبة الجزائر وانحيازها الصادق والدائم للقضايا العربية.

السيسي، وقف حرب غزة لحظة تاريخية تُجسّد انتصار إرادة السلام على منطق الحرب

وقال الرئيس السيسي: "شهد العالم لحظة تاريخية تُجسّد انتصار إرادة السلام على منطق الحرب، من شرم الشيخ، أرض السلام ومهد الحوار والتقارب، تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في غزة بعد عامين من المعاناة، وفقًا لخطة السلام التي طرحها الرئيس ترامب، وبرعاية مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية.

هذا الاتفاق لا يطوي صفحة حرب فحسب، بل يفتح باب الأمل لشعوب المنطقة في غدٍ تسوده العدالة والاستقرار".

المبعوث الخاص الأمريكي للشرق الأوسط

واستقبل الرئيس السيسي، في قصر الاتحادية، ستيفن ويتكوف، المبعوث الخاص الأمريكي للشرق الأوسط، وجاريد كوشنير كبير مستشاري رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، موفدا الرئيس ترامب المشاركين في مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بحضور اللواء حسن رشاد، رئيس المخابرات العامة، والسفيرة هيرو مصطفى، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس استهلّ اللقاء بالإعراب عن ترحيبه باتفاق وقف الحرب في قطاع غزة وبالجهود الحثيثة للرئيس ترامب في هذا الخصوص، مشيرا إلى تطلع الرئيس إلى الاحتفال بتوقيع الاتفاق في اقرب وقت ممكن.

وفي ذات السياق، وجه المبعوثان الشكر للرئيس السيسي وللأجهزة المصرية المعنية على ما تم القيام به من جهود كبيرة في سبيل التوصل إلى الاتفاق، وأشارا في هذا الصدد إلى قوة واستراتيجية العلاقات بين مصر والولايات المتحدة، وأكدا أن الرئيس ترامب يقدر دور الرئيس السيسي في تسوية تلك الأزمة، وفي المنطقة بصفة عامة، كما يقدر الصداقة التي تجمعه بالرئيس السيسي.

السيسي، مصر تتطلع لاستمرار التعاون مع الولايات المتحدة

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس أكد أن مصر تتطلع لاستمرار التعاون مع الولايات المتحدة لتنفيذ الاتفاق القائم على خطة الرئيس ترامب، مؤكدا في ذات السياق التزام مصر بالعمل بشكل وثيق مع الولايات المتحدة لاستكمال شراكتهما في مسار السلام في الشرق الأوسط الذي بادرت به مصر ورعته الولايات المتحدة منذ سبعينيات القرن الماضي.

كما شدد الرئيس على ضرورة توقف إطلاق النار في القطاع بشكل فوري.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس أشاد بالدور الذي قام به الجانب الأمريكي وكذلك الوسيط القطري والجانب التركي لدعم جهود الوساطة المصرية في مفاوضات شرم الشيخ، مؤكدًا أن وقف الحرب وتحقيق السلام في غزة والمنطقة هو أمر تتلاقى عليه إرادات جميع دول وشعوب المنطقة والعالم، مؤكدًا أن مصر ستواصل العمل مع الولايات المتحدة والوسطاء والأطراف المعنية لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بإخلاص ومسئولية، بما في ذلك وقف إطلاق النار، وادخال المساعدات الإنسانية بكميات كافية، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى.

وذكر المتحدث الرسمي أن "ويتكوف" والسيد "كوشنير" أكدا مجددا عن تقدير الولايات المتحدة الأمريكية للدور المحوري الذي قامت به مصر لإنهاء الحرب ولاستعادة الاستقرار في المنطقة.

السيسي: مصر تقدر وتساند جهود الرئيس ترامب لإنهاء النزاعات وإحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط

ومن ناحيته، شدد الرئيس مجددًا على أن مصر تقدر وتساند جهود الرئيس ترامب لإنهاء النزاعات وإحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط والعالم بأسره، مجددًا الإعراب عن تطلعه لاستقبال الرئيس "ترامب" في مصر ليشهد توقيع هذا الاتفاق التاريخي في احتفالية تليق بالحدث.

السيسي يجرى اتصالًا هاتفيًا بالرئيس/ دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة

وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا بالرئيس/ دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس وجه التهنئة للرئيس ترامب لنجاح جهوده الحثيثة في وقف الحرب في قطاع غزة، مبديًا تقديره البالغ لشخص الرئيس الأمريكي، ولحرصه على وقف الحرب في القطاع.

من ناحيته، أعرب الرئيس ترامب عن سعادته البالغة بهذا الإنجاز التاريخي، وبصداقته الوطيدة مع الرئيس السيسي، مشيرًا إلى أن الأنظار كانت تتجه نحو مصر خلال الأيام الماضية لمتابعة تطورات مفاوضات شرم الشيخ والتوصل إلى اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة.

وأشار الرئيس في هذا الصدد إلى أن التوصل إلى الاتفاق هو إنجاز تاريخي، وأن ذلك تحقق لحرص وسعي الرئيس ترامب وجهوده الصادقة لتحقيق السلام، مؤكدًا أن الرئيس ترامب يستحق بناء على ذلك وعن جدارة الحصول على جائزة نوبل للسلام.

وذكر السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس شدد على ضرورة المضي قدما نحو تنفيذ اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة بكافة مراحله، مع أهمية قيام الرئيس"ترامب" بدعم ورعاية التنفيذ.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس وجه الدعوة للرئيس ترامب للمشاركة في الاحتفالية التي سوف تعقد في مصر بمناسبة إبرام اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، باعتباره اتفاقًا تاريخيًا يتوج الجهود المشتركة لمصر والولايات المتحدة والوسطاء في الفترة الماضية، وهي الدعوة التي رحب بها الرئيس ترامب، مشيرًا إلى سعادته بزيارة مصر، خاصة مع كونها دولة يكن لها كل الاعتزاز والتقدير.

