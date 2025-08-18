ضبط المتهمين بسرقة ورشة تصنيع مشغولات ذهبية بالجمالية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهمين بسرقة مشغولات ذهبية من داخل ورشة تصنيع مشغولات ذهبية في منطقة الجمالية.

سرقة مشغولات ذهبية بالجمالية

تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة الجمالية يفيد بضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية") بدائرة القسم لقيامهما بسرقة ورشة تصنيع مشغولات ذهبية.

وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما سيئ النية

(عاطل – له معلومات جنائية ) "تم ضبطه".



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

