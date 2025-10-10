الجمعة 10 أكتوبر 2025
ماذا قدم حزب العدل في أول أيام الترشح للبرلمان؟

حزب العدل، فيتو
حزب العدل، فيتو

بدأ حزب العدل أولى خطواته في سباق انتخابات مجلس النواب 2025، بتقديم عدد من أبرز مرشحيه في مختلف محافظات الجمهورية.

أبرز مرشحي حزب العدل في انتخابات البرلمان

يتصدرهم النائب عبد المنعم إمام، رئيس الحزب، الذي تقدم بأوراق ترشحه رسميًا عن دائرة القاهرة الجديدة والتجمع الخامس، ممثلًا عن الحزب.

ويعد ترشح إمام تتويجًا لمسيرة من العمل البرلماني والسياسي التي خاضها الحزب خلال السنوات الماضية، في إطار سعيه لبناء تجربة سياسية حديثة تعبّر عن المصريين، وتجمع بين الجدية في الأداء، والقدرة على تمثيل المواطن بواقعية وكفاءة.

وفي المحافظات، شهد اليوم الأول من فتح باب الترشح حضورًا قويًا لمرشحي حزب العدل، كان من بينهم النائبة السابقة سحر عتمان عن دائرة بلبيس ومشتول السوق بمحافظة الشرقية.

والنائب السابق محمود عبد السلام الضبع عن دائرة مركز قنا، والمستشار علي فايز عن دائرة الواسطى وناصر بمحافظة بني سويف، والكاتب الصحفي إبراهيم العجمي عن دائرة العمرانية والطالبية بمحافظة الجيزة، وجميعهم يخوضون السباق الانتخابي تحت شعار ورمز الحزب “الحصان”.

كما تقدم في عدد من المحافظات الأخرى نخبة من المرشحين الجدد وذوي الخبرة، بينهم اللواء محمود حسن الكموني عن دائرة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، ونيفين ياقوت عن دائرة سيدي جابر وباب شرق بالإسكندرية.

 وعلي مهران عن دائرة تلا والشهداء بالمنوفية، وعلاء السطوحي عن دائرة سيدي سالم والرياض بكفر الشيخ، إلى جانب مرشحين آخرين في الدقهلية، أسيوط، قنا، الأقصر، وسوهاج، بما يعكس انتشار الحزب على مستوى الجمهورية واستعداده لخوض المنافسة في مختلف الدوائر.

خطة حزب العدل في انتخابات البرلمان 

قال الكاتب الصحفي معتز الشناوي، المتحدث الرسمي لحزب العدل، إن الحزب يواصل تقديم أوراق مرشحيه في جميع المحافظات، في إطار خطة منظمة تستهدف تمثيلًا جادًا ومسئولًا داخل البرلمان، قائمًا على الكفاءة والنزاهة وخدمة المواطن.

وأضاف الشناوي أن برنامج الحزب الانتخابي يركز على تطوير الخدمات العامة، ودعم منظومتي التعليم والصحة، وتمكين الشباب والمرأة، وتوسيع فرص التشغيل، مع تعزيز الدور الرقابي للبرلمان في مواجهة الفساد ودعم التشريعات التي تخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

واختتم المتحدث الرسمي أن حزب العدل يخوض انتخابات مجلس النواب 2025 برمز الحصان، رمز القوة والأصالة، معتمدًا على ثقة المواطنين في مشروع سياسي وطني يسعى لترسيخ قيم العدالة والشفافية، وبناء دولة حديثة تستثمر في الإنسان أولًا، وتضع خدمته في صدارة أولوياتها.

