الجمعة 10 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الجيش التركي يتخذ قرارًا جديدًا بشأن غزة

الجيش التركي
الجيش التركي

أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الجمعة، أن قواتها المسلحة "مستعدة لتولي أي مهمة تُكلّف بها" ضمن عملية لحفظ السلام في قطاع غزة المحاصر والمدمر.

وقال مسؤول في وزارة الدفاع التركية ردًا على سؤال أمام صحفيين، إن "قواتنا المسلحة، التي تملك خبرة واسعة في فرض السلام وحفظه، مستعدة للاضطلاع بأي دور يُطلب منها".  

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أكد الخميس أن بلاده ترغب في المشاركة في أي "بعثة" لمراقبة تطبيق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في غزة.

وأوضح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في تصريحات أدلى بها ليل الخميس في باريس، أن "فريقًا يضم الولايات المتحدة ومصر وتركيا وقطر سيؤدي دور الميسّر، سيكون مكلفًا متابعة تنفيذ تفاصيل الاتفاق والتباحث بشأنها مع الطرفين"، أي إسرائيل وحركة حماس، مضيفًا أن هذه الدول ستؤدي دور "الوسطاء".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجيش التركي غزة الدفاع التركية وزارة الدفاع التركية قطاع غزة

الأكثر قراءة

من مقاومة القمع إلى جائزة نوبل، قصة ماريا كورينا ماتشادو رمز الديمقراطية في فنزويلا

حلم ترامب يتبخر، الفنزويلية ماريا كورينا ماشادو تفوز بجائزة نوبل للسلام

المغرب يزين قائمة المنتخبات المتأهلة لربع نهائي مونديال الشباب

المنتخبات الأفريقية الأكثر صعودًا لـ كأس العالم تاريخيًّا (إنفوجراف)

129 هدفا حصيلة مونديال الشباب بعد دور ثمن النهائي

استقرار أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الجمعة

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس العالم للشباب

قصص القرآن الكريم، حكاية سيدنا سليمان مع العصفور الكذاب والنملة الحكيمة

خدمات

المزيد

الصغرى بالقاهرة 21 والخريف يرطب "حر الصعيد"، درجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر

انخفاض الردة والذرة، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

ارتفاع المحلي وانخفاض المستورد، أسعار الدقيق اليوم بالأسواق

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، أسعار الألومنيوم اليوم بالأسواق

المزيد

انفوجراف

المنتخبات الأفريقية الأكثر صعودًا لـ كأس العالم تاريخيًّا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

قصص القرآن الكريم، حكاية سيدنا سليمان مع العصفور الكذاب والنملة الحكيمة

الشيخ الشعراوي يوضح بركة يوم الجمعة وأفضل أوقات الدعاء

تفسير حلم الانتصار فى الحرب بالمنام وعلاقته بالنجاح وتجاوز العقبات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads