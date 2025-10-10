الجيش التركي يتخذ قرارًا جديدًا بشأن غزة

أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الجمعة، أن قواتها المسلحة "مستعدة لتولي أي مهمة تُكلّف بها" ضمن عملية لحفظ السلام في قطاع غزة المحاصر والمدمر.

وقال مسؤول في وزارة الدفاع التركية ردًا على سؤال أمام صحفيين، إن "قواتنا المسلحة، التي تملك خبرة واسعة في فرض السلام وحفظه، مستعدة للاضطلاع بأي دور يُطلب منها".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أكد الخميس أن بلاده ترغب في المشاركة في أي "بعثة" لمراقبة تطبيق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في غزة.

وأوضح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في تصريحات أدلى بها ليل الخميس في باريس، أن "فريقًا يضم الولايات المتحدة ومصر وتركيا وقطر سيؤدي دور الميسّر، سيكون مكلفًا متابعة تنفيذ تفاصيل الاتفاق والتباحث بشأنها مع الطرفين"، أي إسرائيل وحركة حماس، مضيفًا أن هذه الدول ستؤدي دور "الوسطاء".

