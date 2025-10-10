إقبال ملحوظ من أطباء كفر الشيخ على انتخابات النقابة الفرعية

شهدت انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بمحافظة كفر الشيخ، التي انطلقت صباح اليوم الجمعة، إقبالًا كبيرًا من أعضاء الجمعية العمومية، الذين توافدوا منذ الساعات الأولى للإدلاء بأصواتهم في أجواء انتخابية اتسمت بالتنافس والحرص على المشاركة.

وتُجرى الانتخابات داخل مقر النقابة الفرعية، تحت إشراف قضائي كامل لضمان النزاهة والشفافية، برئاسة المستشار محمد ممدوح صلاح، والمستشار محمود الجوهري من النيابة الإدارية، وسط تنظيم محكم وإجراءات سلسة لتيسير عملية التصويت.

وبحسب اللجنة القضائية المشرفة، يبلغ عدد الأطباء الذين يحق لهم التصويت في انتخابات النقابة هذا العام 7763 طبيبًا.

وشهدت اللجان الانتخابية توافدًا لافتًا من الأطباء بمختلف أعمارهم وخبراتهم، لاختيار ممثليهم الجدد في النقابة الفرعية، وسط تأكيدات من الناخبين على أهمية المشاركة في رسم مستقبل النقابة والدفاع عن حقوق الأطباء.

ويتنافس في الانتخابات على مقاعد "تحت السن" (أقل من 15 سنة مزاولة للمهنة) خمسة مرشحين، هم:

إبراهيم حمدي النجار، أحمد النجار، حازم الجمل، عبد الله بركات، ومحمد مصطفى، حيث يسعى كل منهم لنقل صوت شباب الأطباء والدفاع عن قضاياهم داخل المجلس.

فيما يتنافس على مقاعد "فوق السن" (أكثر من 15 سنة مزاولة) ستة مرشحين، هم:

إسماعيل الشرنوبي، أماني باشا، أيمن مخيمر، صلاح زغلول، محمد نوفل، وهشام كامل، وتشهد هذه الفئة منافسة قوية بين أصحاب الخبرة والرؤى النقابية المتنوعة.

ومن المقرر أن تستمر عملية التصويت حتى الساعة الخامسة مساءً، ليُغلق بعدها باب الاقتراع وتبدأ عملية فرز الأصوات داخل مقر النقابة، بإشراف مباشر من اللجنة القضائية، على أن تُعلن النتائج الرسمية فور انتهاء الفرز.

