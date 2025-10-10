الجمعة 10 أكتوبر 2025
رياضة

أزمة في الهلال السعودي بسبب الإصابات

الهلال السعودي
الهلال السعودي

كشفت تقارير صحفية أن الإصابات تربك حسابات الجهاز الفنى لنادى الهلال السعودي قبل مواجهة الاتفاق، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، والتي تقام على أرضية ملعب إيجو.

وقالت صحيفة "اليوم" السعودية إن الفترة الماضية شهدت إصابة عدد من الأسماء على رأسها داروين نونيز وسيرجي سافيتش وثيو هيرنانديز وأخيرًا مالكوم فيليب.

كان الهلال السعودي قد تغلب على مضيفه ناساف الأوزبكي، بنتيجة 3-2، فى المباراة التى جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة على ملعب باختاكور المركزي.

ويتصدر الهلال ترتيب المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا للنخبة بالعلامة الكاملة جمعها من الفوز فى أول مباراتين.

ويحتل الهلال المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 8 نقاط.

