الكشف عن موقف رباعي الهلال السعودي من تجديد عقودهم

كشفت تقارير صحفية سعودية، موقف بعض لاعبي الهلال السعودي من تجديد التعاقد مع الزعيم، وذلك في ظل رغبة الإيطالي سيموني إنزاجي المدير الفني في الإبقاء على العناصر الأساسية للفريق.

رباعي الهلال السعودي لم يحسم موقفه من التجديد

ويتعلق الأمر بالرباعي الأجنبي، الحارس المغربي ياسين بونو، والمدافع السنغالي كاليدو كوليبالي، ولاعب الوسط البرتغالي روبن نيفيز، وزميله الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش.

وذكرت صحيفة "اليوم" السعودية أن قرار تجديد عقدي الثنائي ياسين بونو وكاليدو كوليبالي في يد إدارة الهلال وفق ما تتوصل إليه من اتفاق مع الحارس المغربي والمدافع السنغالي.

أما في ما يتعلق بثنائي الوسط سافيتش ونيفيز، فإن الصحيفة ذكرت أن الأمر يعود إلى برنامج الاستقطاب وذلك بحسب الميزانية المرصودة لكل نادٍ.

ويتطلع إنزاجي لإبقاء العناصر الأساسي بالفريق لأطول وقت ممكن خاصة في ظل الاستحقاقات الهامة التي تنتظر الهلال محليا وقاريا، والرغبة في المنافسة على كل البطولات بالموسم الحالي.

