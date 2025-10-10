مونديال الشباب، تحددت مواعيد وأطراف مباريات دور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للشباب 2025 رسميا بعد انتهاء دور ثمن النهائي.

وتأهلت منتخبات أمريكا، المغرب، النرويج، فرنسا، المكسيك، الأرجنتين، إسبانيا، كولومبيا لربع نهائي كأس العالم للشباب تحت 20 عاما.

وتنطلق غدا السبت مباريات دور الثمانية من كأس العالم للشباب تحت 20 عاما، وفقا للمواعيد التالية:

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس العالم للشباب تحت 20 عاما

السبت 11 أكتوبر

إسبانيا ضد كولومبيا - 11 مساءً

الأحد 12 أكتوبر

المكسيك ضد الأرجنتين - 2 صباحًا

أمريكا ضد المغرب - 11 مساءً

الاثنين 13 أكتوبر

النرويج ضد فرنسا - 2 صباحًا

وأسدل الستار علي مباريات دور الـ 16 من بطولة كأس العالم للشباب تشيلي 2025 بفوز المغرب على كوريا الجنوبية 2-1.

وشهد دور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم للشباب توديع منتخبي نيجيريا وجنوب أفريقيا ليلحقا بمنتخب مصر الذي غادر من دور المجموعات، ويتبقي منتخب المغرب ممثلا وحيدا للقارة الأفريقية بالمونديال العالمي.

وجاءت نتائج مباريات دور ثمن النهائي من كأس العالم للشباب 2025 كالتالي:

نتائج مباريات دور الـ 16 في كأس العالم للشباب تحت 20 عاما



المسار الأول

الولايات المتحدة ضد إيطاليا 3-0

المغرب ضد كوريا الجنوبية 2-1

باراجواي ضد النرويج 0-1

اليابان ضد فرنسا 0-1

المسار الثاني

تشيلي ضد المكسيك 1-4

الأرجنتين ضد نيجيريا 4-0

أوكرانيا ضد إسبانيا 0-1

كولومبيا ضد جنوب أفريقيا 3-1

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.