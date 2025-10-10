الجمعة 10 أكتوبر 2025
رياضة

نتائج مباريات دور الـ16 بكأس العالم للشباب تحت 20 عاما

نتائج مباريات دور الـ 16 في كأس العالم للشباب تحت 20 عاما

مونديال الشباب، أسدل الستار على مباريات دور الـ 16 من بطولة كأس العالم للشباب تشيلي 2025 بفوز المغرب أمام كوريا الجنوبية 2-1.

وشهد دور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم للشباب توديع منتخبي نيجيريا وجنوب إفريقيا ليلحقان بمنتخب مصر الذي غادر من دور المجموعات، ويتبقى منتخب المغرب ممثلا وحيدا للقارة الأفريقية بالمونديال العالمي.

وجاءت نتائج مباريات دور ثمن النهائي من كأس العالم للشباب 2025 كالتالي:

نتائج مباريات دور الـ 16 في كأس العالم للشباب تحت 20 عاما 

المسار الأول

الولايات المتحدة ضد إيطاليا  3-0

المغرب ضد كوريا الجنوبية 2-1

باراجواي ضد النرويج 0-1

اليابان ضد فرنسا 0-1

المسار الثاني 
تشيلي ضد المكسيك 1-4

الأرجنتين ضد نيجيريا 4-0

أوكرانيا ضد إسبانيا 0-1

كولومبيا ضد جنوب إفريقيا  3-1

