الجمعة 10 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تشكيل منتخب المغرب أمام كوريا الجنوبية في مونديال الشباب

منتخب المغرب للشباب،
منتخب المغرب للشباب، فيتو

أعلن محمد وهبي، مدرب المنتخب المغربي تحت 20 سنة، التشكيلة الرسمية التي ستخوض مباراة ثمن النهائي ضد منتخب كوريا الجنوبية، ضمن منافسات مونديال الشباب التي تستضيفها تشيلي.

وتقام المباراة في الثانية صباحًا اليوم الجمعة على أرضية ملعب “إستاديو إل تينينتي” بمدينة رانكاجوا.

 

وتضم تشكيلة “أشبال الأطلس” أمام كوريا الجنوبية:

بنشاوش، معمر، باعوف، بيار، معما، الحداد، الزهواني، غيسيم، خليفي، بختي، وزابيري.

وتأهل منتخب المغرب للمرة الثالثة في تاريخه لدور الـ16 في بطولة كأس العالم تحت 20 عامًا.

وفاز المغرب في نسخة عام 2005 في ثمن النهائي على اليابان بهدف دون رد سجله محسن ياجور، النجم الأسبق لنادي الرجاء ولـ"أسود الأطلس".

قبلها، خسر في نفس الدور عام 1997 أمام أيرلندا بهدفين لواحد في الأشواط الإضافية، بعد انتهاء المباراة في وقتها الأصلي بنتيجة التعادل بهدف لمثله.

يذكر أن منتخب أسود الأطلس حقق أفضل إنجاز له في البطولة عام 2005 باحتلاله للمركز الرابع خلف الأرجنتين ونيجيريا والبرازيل.

 

مشوار منتخب المغرب في دور المجموعات نسخة 2025

تصدر المغرب مجموعته برصيد 6 نقاط، متقدما بفارق نقطة واحدة على المكسيك وفارق نقطتين على إسبانيا.

وفاز المغرب في مباراة الجولة الأولى على إسبانيا بهدفين دون رد، قبل أن يتغلب في الجولة الثانية على البرازيل بهدفين لواحد.

وفي المقابل، خسر في الجولة الثالثة أمام المكسيك بهدف دون رد، بعد أن قرر المدرب الوطني محمد وهبي التعويل على تشكيلة من البدلاء.

وشهدت مباريات الدور الأول تألقا لافتا للموهبة جسيم ياسين، الذي صنع 3 أهداف ليتصدر ترتيب أفضل الممررين في البطولة.

مونديال الشباب محمد وهبي المنتخب المغربي كوريا الجنوبية منتخب كوريا الجنوبية

