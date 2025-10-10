تشكيل منتخب المغرب أمام كوريا الجنوبية في مونديال الشباب

أعلن محمد وهبي، مدرب المنتخب المغربي تحت 20 سنة، التشكيلة الرسمية التي ستخوض مباراة ثمن النهائي ضد منتخب كوريا الجنوبية، ضمن منافسات مونديال الشباب التي تستضيفها تشيلي.

وتقام المباراة في الثانية صباحًا اليوم الجمعة على أرضية ملعب “إستاديو إل تينينتي” بمدينة رانكاجوا.

وتضم تشكيلة “أشبال الأطلس” أمام كوريا الجنوبية:

بنشاوش، معمر، باعوف، بيار، معما، الحداد، الزهواني، غيسيم، خليفي، بختي، وزابيري.

📝 تشكيلة منتخبنا الوطني أمام كوريا الجنوبية



𝐒𝐭𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐗𝐈 for the match against South Korea#DimaMaghrib 🇲🇦 pic.twitter.com/6vXX4Udb1m October 9, 2025

وتأهل منتخب المغرب للمرة الثالثة في تاريخه لدور الـ16 في بطولة كأس العالم تحت 20 عامًا.

وفاز المغرب في نسخة عام 2005 في ثمن النهائي على اليابان بهدف دون رد سجله محسن ياجور، النجم الأسبق لنادي الرجاء ولـ"أسود الأطلس".

قبلها، خسر في نفس الدور عام 1997 أمام أيرلندا بهدفين لواحد في الأشواط الإضافية، بعد انتهاء المباراة في وقتها الأصلي بنتيجة التعادل بهدف لمثله.

يذكر أن منتخب أسود الأطلس حقق أفضل إنجاز له في البطولة عام 2005 باحتلاله للمركز الرابع خلف الأرجنتين ونيجيريا والبرازيل.

مشوار منتخب المغرب في دور المجموعات نسخة 2025

تصدر المغرب مجموعته برصيد 6 نقاط، متقدما بفارق نقطة واحدة على المكسيك وفارق نقطتين على إسبانيا.

وفاز المغرب في مباراة الجولة الأولى على إسبانيا بهدفين دون رد، قبل أن يتغلب في الجولة الثانية على البرازيل بهدفين لواحد.

وفي المقابل، خسر في الجولة الثالثة أمام المكسيك بهدف دون رد، بعد أن قرر المدرب الوطني محمد وهبي التعويل على تشكيلة من البدلاء.

وشهدت مباريات الدور الأول تألقا لافتا للموهبة جسيم ياسين، الذي صنع 3 أهداف ليتصدر ترتيب أفضل الممررين في البطولة.

