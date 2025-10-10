المستشار الألماني: سنقدم مساعدات إنسانية لغزة بقيمة 29 مليون يورو

أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس، اليوم الجمعة، أن بلاده ستقدم مساعدات إنسانية جديدة إلى قطاع غزة بقيمة 29 مليون يورو، وذلك في إطار الجهود الدولية لدعم المدنيين المتضررين من الأزمة المستمرة في القطاع.

وأكد ميرتس، في تصريحات صحفية، أن ألمانيا تدعم بقوة المساعي الرامية إلى تحقيق وقف شامل ومستقر لإطلاق النار، مشددًا على ضرورة دخول الهدنة حيز التنفيذ بشكل فعّال، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة دون تأخير.

وقال المستشار الألماني إن بلاده مستعدة لتحمل مسؤولياتها في "مجلس السلام" الذي اقترحه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، مشيرًا إلى أهمية التحرك السريع من المجتمع الدولي لضمان استقرار المنطقة وعودة الهدوء إليها.

وأضاف ميرتس أن حل الدولتين يظل الخيار الواقعي والأفضل لمستقبل يعيش فيه الإسرائيليون والفلسطينيون بسلام وأمن، مؤكدًا أن برلين تدعم الجهود الرامية إلى استئناف المفاوضات السياسية على هذا الأساس.

واختتم ميرتس تصريحاته بالتشديد على ضرورة الإفراج عن جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الألمان، وعودتهم إلى عائلاتهم في أقرب وقت ممكن، معتبرًا أن ذلك يمثل خطوة أساسية نحو بناء الثقة وتهيئة الأجواء لأي تسوية سياسية مقبلة.

إعلام عبري: ترجيحات بتأجيل زيارة ترامب إلى تل أبيب

رجحت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، تأجيل زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تل أبيب إلى يوم الاثنين.



ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، عن مصدر مطلع، أن هناك ترجيحات بتأجيل زيارة ترامب إلى تل أبيب، يوما، على أن يصل إليها الإثنين.



وفي السياق ذاته، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال اجتماع حكومي، أن اتفاق غزة وتحرير الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة ما كان ليُبرم لولا جهود الرئيس ترامب وفريقه.

وقال نتنياهو: "هذه لحظة فارقة. لقد أمضينا العامين الماضيين نناضل لتحقيق أهداف حربنا، ومن أهمها إعادة جميع الأسرى، أحياءً وأمواتًا. ونحن على وشك تحقيق ذلك".



وأضاف: "ما كنا لنحقق ذلك لولا المساعدة الاستثنائية من الرئيس ترامب وفريقه - ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر... هذه الجهود، بالإضافة إلى شجاعة جنودنا الذين دخلوا غزة، خلقت ضغطًا عسكريًا ودبلوماسيًا مشتركًا أدى إلى عزل حماس. أعتقد أن هذا ما أوصلنا إلى هذه النقطة"، وفق وصفه.



من جانبه، أشار كوشنر إلى أن إنقاذ الرهائن الإسرائيليين كان منذ فترة طويلة على رأس أولويات الرئيس ترامب في عملية السلام في الشرق الأوسط.



حضر اجتماع الحكومة الذي عقد للموافقة على الاتفاق مع حماس، المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيلية، فجر اليوم الجمعة، أن الحكومة صادقت على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة وإعادة المحتجزين، وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن الوزيرين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش صوتا ضد المقترح.



وفي السياق، أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، أن مقترح الرئيس الأمريكي يتضمن وقفا فوريا للعمليات العسكرية، بموافقة الحكومة الإسرائيلية على بنود المقترح.

كما تشمل البنود وفقا لوسائل إعلام، انسحاب الجيش الإسرائيلي إلى الخطوط المتفق عليها في الخرائط وإنهاء الانسحاب في غضون 24 ساعة من موافقة الحكومة الإسرائيلية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.