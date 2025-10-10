أنا مش كريستيانو رونالدو، رياض محرز يرد على مشاركته في كأس العالم 2030 (فيديو)

رد النجم الجزائري رياض محرز على سؤال حول المشاركة في كأس العالم 2026، بعدما حسم المنتخب الجزائري تأهله رسميًّا إلى المونديال العالمي.

وطرح أحد الصحفيين سؤالًا على رياض محرز بعد تأهل الجزائر للمونديال قائلًا: "هل سيكون مونديال 2026 هو الأخير في مسيرتك أم ستعمل على المشاركة أيضا في نسخة 2030؟".



وعلق رياض محرز ضاحكًا: "لست رونالدو في كل الأحوال حتى أستمر في المشاركة دون توقف، أعتقد أنها الأخيرة، الآن تأهلنا لكأس العالم وطوينا صفحة التصفيات، ننظر إلى الأمام ونفكر جيدًا في كأس أمم إفريقيا 2025".

ويعد رياض محرز أحد 3 لاعبين فقط من المنتخب الجزائري لعبوا في مونديال 2014 قبل 11 عامًا من الآن في البرازيل، وكانوا حاضرين في تأهل محاربي الصحراء لكأس العالم 2026، بجانب رامي بن سبعيني ونبيل بن طالب.

وفي انتظار مشاركته المرتقبة في كأس العالم (الولايات المتحدة ـ المكسيك ـ كندا 2026)، سيكون رياض محرز قد بلغ 35 عامًا في يونيو المقبل.

أما في نسخة 2030، التي ستقام في المغرب وإسبانيا والبرتغال، فسيكون نجم النادي الأهلي السعودي قد بلغ التاسعة والثلاثين من العمر.

وبلغ منتخب محاربي الصحراء النهائيات بعد ثلاثية على حساب متذيل المجموعة السابعة منتخب الصومال الذي اختار استضافة الجزائر على ملعب ميلود هدفي بوهران.

وافتتح محمد الأمين عمورة باب التسجيل في الدقيقة السادسة بعد تمريرة من رياض محرز قبل أن يضيف الأخير الهدف الثاني في الدقيقة 19، ليعود عمورة في الدقيقة 57 ويحرز الهدف الثالث موقعًا على ثنائية رفعت رصيده إلى 8 أهداف في التصفيات.

وعزز المنتخب الجزائري صدارته للمجموعة السابعة برصيد 22 نقطة من 7 انتصارات وتعادل وخسارة ليضمن المركز الأول ويتأهل للنهائيات للمرة الخامسة بعد 1982، 1986، 2010، 2014.

المنتخب الجزائري يعد المنتخب العشرين الذي يحقق رسميًّا التأهل لكأس العالم 2026 والخامس عربيًّا بعد الأردن والمغرب وتونس ومصر.

