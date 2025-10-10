الشيخ الشعراوي يوضح بركة يوم الجمعة وأفضل أوقات الدعاء

فى كتابه " الفتاوى " نشر الشيخ محمد متولى الشعراوى حديثا عن فضل يوم الجمعة وفرضية الجماعة فيه فقال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: يارسول الله أخبرنا عن يوم الجمعة وما فيه من الخير " قال: خمس خلال..فيه خلق آدم، وفيه أهبط آدم الى الارض، وفى توفى الله آدم، وفيه ساعة لا يسأل الله العبد فيها الا أعطاه إياه، مالم يسأله إثما او قطيعة رحم، وفيه تقوم الساعة فما من ملك مقرب، ولا سماء، ولا أرض، ولا جبال، ولا حجر إلا وهو مشفق من يوم الجمعة " ذكره أحمد والشافعى ".

وأضاف الشيخ الشعراوى: خلق الله سبحانه وتعالى الكون في ستة أيام، ويوم الجمعة لم يسم بمشتقات الستة، واختيار اسم الجمعة جاء لأنه في ذلك اليوم اجتمع للكون نظام وجوده، أن يوم الجمعة يعد بمثابة عيد للمسلمين، ويجتمع فيه الكثير من المسلمون، فالكون خلق واجتمع في يوم الجمعة لذا جاء سبب التسمية، من أصل كلمة اجتماع، إذ يحرص المؤمنون على الاجتماع في ذلك اليوم للاحتفاء به، فلم تكن تسميته مرتبطة بالأعداد مثل باقي أيام الأسبوع، فلم يقل الله عز وجل السداس والسباع مثل باقي أيام الأسبوع التي ذكرت بالعدد، الأحد والإثنين والثلاثاء وهكذا، بل ذكره اسمه تكريما واحتفاء لذلك اليوم العظيم.

الشيخ الشعراوى

ويقول الشيخ الشعراوى قد أوصى نبينا محمد أن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا من الصلاة على فيه فإن صلاتكم معروضة على.

الجمعة فى قانون العبادات

وأضاف: يتميز يوم الجمعة فى قانون العبادات بأشياء غير أيام الأسبوع فيؤذن المؤذن فيعلن بدء حدود وقت جديد، ونهاية وقت سابق، ونسرع دائما فى أدائها اسراع من لا يضمن حياته أن يؤجلها، فكثير من الناس يقول إن الزمن فى الظهر إلى العصر وفى العصر إلى المغرب فإذا أخرت الوقت إلى نهايته تكون أديت، أقول له نعم، ولكن من يضمن لى أن أعيش حتى آخر الوقت، ولذلك من وصايا الرسول الصلاة لوقتها دعاء من الله لك، فلا تجعل الله يدعوك فلا تجيب، وضرب لذلك مثلا إذا دعاك أباك ولم تستجب له فماذا يكون موقف أباك منك، فاجعل المسألة بالنسبة لربك هكذا.

صلاة الجمعة

وأضاف الشيخ الشيخ الشعراوى: إلا يوم الجمعة لم يقل إذا أذن المؤذن لك حتى العصر ولكن قال: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ"، هذان أمران أحدهما في الدين والثاني يتعلق بالدنيا.. وكلاهما من منهج الله.. فالله لا يريدك أن تتاجر وتعمل وقت الصلاة.. ولا أن تبتغوا من فضل الله "، وهنا لم يخرجنى من قضاء عمل وترك عملك بلا داع وتبقى في المسجد بعد الصلاة.. بل قال وذروا البيع أي اسعوا إلى الرزق.

استحباب الدعاء يوم الجمعة

ومن هنا يستجب الدعاء يوم الجمعة بل ويفضل تطبيقا للحديث الشريف عن أنس بن مالك رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: من قال صبيحة يوم الجمعة قبل صلاة الغداة: استغفر الله الذى لا اله الا هو الحى القيوم، وأتوب إليه " ثلاث مرات، غفر الله ذنوبه ولو ذنوبه مثل زبد البحر.

أما فرض الجماعة فى صلاة الجمعة فقد أراده الله لاستدامة الولاء الجماعى له سبحانه وتعالى، لأن الولاء الفردى قائم فى الصلاة العادية، ولأن الولاء الجماعى يبدو أمام خلق الله ومن ثم ينقطع فى البشرية الاستعلاء والكبر، وكأن الله سبحانه وتعالى يقول: أنا أريد أن يعلن الجميع الولاء لله وتعلنوا جميعا ولاءكم لى باجتماعكم معا حتى إذا ما رأى الضعيف القوى عنه فى سجوده لله تعالى مساويا له، استقر فى نفسه أن الجميع سواسية أمام الله فى موقف العبودية.. لذلك شرع الله تعالى اللقاء الجماعى يوم الجمعة مرة كل اسبوع للقضاء على الكبر فى النفوس والكبر هذا مرض خطير فى النفوس.

استجابة الدعاء للجميع

ويضيف الشعراوى:إن الله سبحانه وتعالى وجهنا إلى هذا الولاء المستطرق فى فاتحة الكتاب وهو يعلمنا فيها أن نقول (إياك نعبد وإياك نستعين)، ويكون الدعاء إهدنا الصراط المستقيم، كان المفروض أن تقول إياك أعبد وإياك استعين إهدنى الصراط المستقيم..لكنك تقول عنك وعن غيرك وغيرك يقول عن نفسه وعنك، وكل من فى الجماعة دعا لك وأنت دعوت له، وربما كان أحد الصالحين موجودا فى الجماعة فيستجيب الله دعاء الجميع..والله تعالى بكرمه يقبل عن الجميع بفضل الصالحين فى الجماعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.