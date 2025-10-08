أوصاني بنصيحة الشعراوي، يسري عزام يكشف وصية أحمد عمر هاشم الأخيرة (فيديو)

قدم الشيخ يسري عزام، أحد علماء وزارة الأوقاف واجب العزاء في الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف الراحل بمسجد الشرطة.

وصية الدكتور أحمد عمر هاشم للشيخ يسري عزام

وقال “عزام" في تصريحات له على هامش العزاء: "أسأل الله أن يجزيه عن طلاب العلم خير الجزاء، أدى الأمانة وبلغ ما عليه، زرع فينا حب رسول الله - صلى الله عليه وسلم".

وأضاف: "هو شيخي وأستاذي ولي الفخر في ذلك، والزحام الشديد في جنازته يدل على أن الله وضع له القبول في الأرض ودليل على حب الخالق فهو كان نفحة من الله على الأمة الإسلامية".

وكشف “عزام”: "آخر مرة تواصلت معه قولتله أوصيني، قال لي هوصيك بوصتين وهما للإمام الشعراوي لي: التواضع والتعلق بالله ورحمة الله وقال لي باللفظ “اتشعبط في ربنا”.

مسيرة الدكتور أحمد عمر هاشم

ولد الدكتور أحمد عمر هاشم، في 6 فبراير 1941م بمحافظة الشرقية، وتخرج في كلية أصول الدين جامعة الأزهر عام 1961م، وحصل على الإجازة العالية في الحديث وعلومه عام 1967م، ثم درجة الماجستير عام 1969م، ثم درجة الدكتوراه في الحديث وعلومه، وترقى في السُلم الأكاديمي بالكلية حتى حصل على درجة الأستاذية بها عام 1983م.

وقام بالتدريس وتولي العديد من المناصب العلمية والإدارية بجامعة الأزهر والجامعات العربية والإسلامية، وأهمها رئاسة جامعة الأزهر عام 1995م، وعضوية هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وتزخر المكتبات العربية والإسلامية بإسهاماته العلمية المتنوعة في السُنَّة النبوية وعلوم الحديث بالتأليف والتحقيق.

بالإضافة إلى مشاركاته ولقاءاته في المؤتمرات الإسلامية والدولية، وبحوثه المنشورة في المجلات العلمية المُحكَّمة والمؤتمرات الدولية المختلفة، وقد اختير عضوًا بهيئة كبار العلماء بالأزهر في تشكيلها الأول حين عودتها عام 1433هـ/ 2012م.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.