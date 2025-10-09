الخميس 09 أكتوبر 2025
رياضة

موعد مباراة المغرب وكوريا الجنوبية في مونديال الشباب والقناة الناقلة

منتخب المغرب
منتخب المغرب

مونديال الشباب، يحمل منتخب المغرب آمال القارة الأفريقية والعرب في مونديال الشباب عندما يلتقي مع  كوريا الجنوبية في ثمن نهائي كأس العالم.

موعد مباراة المغرب وكوريا الجنوبية 

ويلتقي المغرب مع كوريا الجنوبية في تمام الساعة الثانية صباح غد الجمعة في ختام مباريات دور الـ 16 من كأس العالم للشباب -تشيلي 2025.

القناة الناقلة لمباراة المغرب ضد كوريا الجنوبية 

ومن المقرر أن تذاع مباراة المغرب ضد كوريا الجنوبية عبر قناة بي إن سبورتس الناقل الحصري للبطولة.

وكان المنتخب النيجيري ونظيره جنوب أفريقيا ودع منافسات كأس العالم تحت 20 عامًا من دور ثمن النهائي، لتنحصر آمال القارة السمراء في منتخب المغرب وذلك بعد خروج منتخب مصر من دور المجموعات.

وتلقى منتخب جنوب أفريقيا الخسارة أمام كولومبيا 3-1، كما تلقي نيجيريا خسارة ثقيلة أمام الأرجنتين 4-0 في  دور الـ16 من منافسات كأس العالم للشباب.

وكانت منافسات كأس العالم تحت 20 عامًا تشيلي 2025 شهدت مشاركة 4 منتخبات أفريقية.

وودع منتخب مصر كأس العالم من دور المجموعات بعد أن حل ثالثًا في ترتيب المجموعة الأولى، بينما توقف مشوار نيجيريا وجنوب أفريقيا عند دور الـ16.

