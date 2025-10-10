يسرا تستضيف حسين فهمي ببرنامجها ضمن أحداث "الست لما"

تشهد أحداث مسلسل الست لما الذي تقوم ببطولته الفنانة يسرا، استضافتها للفنان حسين فهمي ببرنامجها التوك شو الذي تقدمه ضمن أحداث العمل، ويظهر بشخصيته الحقيقة داخل أحداث العمل.

وتواصل الفنانة يسرا تصوير عدد من مشاهد فيلمها الجديد “الست لما” بمنطقة الزمالك، ومن المقرر أن يستمر تصوير هذه المشاهد لمدة يومين.

وانتهت أسرة فيلم الست لما الذي تقوم ببطولته الفنانة يسرا من تصوير ما يقرب من 90٪ من أحداث العمل، المقرر عرضه خلال شهر ديسمبر المقبل.

وتشهد أحداث فيلم “الست لما” طلب يسرا الانفصال عن زوجها الذي يلعب دوره ماجد المصري ويعمل أستاذًا جامعيًّا، وذلك بعد خلاف يقع بينهما بسبب تناولها إحدى القضايا الهامة في البرنامج الذي تقدمه.

أسرة فيلم الست لما تواصل تصوير العمل

أبطال فيلم الست لما

فيلم "الست لما" بطولة يسرا، ماجد المصري، درة، ياسمين رئيس، عمرو عبد الجليل محمود البزاوي، رانيا منصور، دنيا سامي، انتصار، أحمد صيام، مي حسن، وعدد من ضيوف الشرف، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي يطرح عدد من القضايا المرأة بشكل لايت، والفيلم من تأليف كيرو أيمن، ومحمد بدوي، وإخراج خالد أبو غريب.

