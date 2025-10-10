نيابة كرموز تعاين حريق مستشفى راقودة بالإسكندرية

تباشر نيابة كرموز الجزئية بالإسكندرية تحقيقات موسعة فى واقعة الحريق الهائل الذى اندلع مساء أمس في مستشفى راقودة التخصصي بمنطقة غيط العنب بمحور المحمودية، وذلك بعد أنهت قوات الحماية المدنية عمليات التبريد للموقع لمنع نشوب النيران مرة أخرى.

توجه فريق من النيابة العامة لمعاينة المستشفى، حيث تبين من خلال المعاينة وقوع أضرار جسيمة بالمبنى نتيجة الحريق، بالإضافة إلى تفحم ثلاث سيارات كانت متوقفة بجوار المستشفى وقت وقوع الحادث. كما أسفر الحريق عن وفاة سيدة من المرضى بعد نقلها إلى مستشفى آخر، في حين ارتفع عدد المصابين إلى 29 شخصًا تم نقلهم إلى عدة مستشفيات لتلقي العلاج.



وأمرت النيابة العامة بندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحادث، ورفع آثار الحريق، وتحديد بدايته ونهايته، مع إرسال العينات اللازمة إلى المعمل الكيميائي للفحص.

كما قررت النيابة طلب ملف تراخيص المستشفى من الحي المختص، لبيان مدى سلامة التراخيص وصحتها، ومدى التزام المستشفى باشتراطات الأمن الصناعي وتعليمات الدفاع المدني والسلامة المهنية.

وشملت قرارات النيابة أيضًا سرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على أسباب الحريق، بالإضافة إلى تشكيل لجنة هندسية لمعاينة المبنى وبيان مدى سلامته الإنشائية بعد نشوب الحريق.

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسكندرية قد انتقلت إلى موقع الحريق، الذي اندلع مساء اليوم، لمباشرة أعمال السيطرة على النيران واتخاذ الإجراءات اللازمة.

فيما أصدر اللواء أحمد خالد سعيد، محافظ الإسكندرية، تعليماته برفع حالة الطوارئ بكافة المستشفيات والمرافق المعنية للتعامل مع تداعيات الحادث.

وأشار إلى الدفع بـ 9 سيارات إطفاء و15 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران وتنفيذ أعمال التبريد الكامل للموقع في وقت قياسي.

7 حالات لمستشفى كرموز العمال

أضاف خالد، في بيان، أنه جار تحديد الأسباب الفعلية لاندلاع الحريق داخل المستشفى بمعرفة الأجهزة المختصة بالحماية المدنية، للوقوف على ملابساته الدقيقة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

ولفت إلى إخلاء كامل المرضى من المستشفى إلى مستشفيات بديلة، لضمان استمرار تلقيهم الرعاية الطبية بواقع، 8 حالات إلى مستشفى جمال عبد الناصر، 7 حالات لمستشفى كرموز العمال، و8 حالات لمستشفى فاطمة الزهراء، وحالتين لمستشفى جمال حمادة.

وأكد المحافظ أن المحافظة تتابع الموقف لحظة بلحظة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية لضمان عودة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن، مقدرًا جهود قوات الحماية المدنية وهيئة الإسعاف وكافة الأجهزة التنفيذية على سرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع الحادث.

وكانت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية تلقت إخطارًا من قسم شرطة كرموز، يفيد بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق في مستشفى راقودة التخصصي بمحور المحمودية بمنطقة غيط العنب بدائرة القسم بحي غرب الإسكندرية.

وانتقلت قوات الشرطة والحماية المدنية رفقة 15 سيارة إطفاء و9 سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص نشوب حريق في الطابقين الثالث والرابع «علوي» بالمستشفى المكون من 12 طابقًا وامتداده لواجهة المبنى بالكامل.

وأسفر الحريق عن أضرار بالغة وتفحم جزء كبير من واجهة المستشفى وتلفيات أخرى بالداخل، واحتراق 3 سيارات تصادف وقوفها أمام المستشفى وقت الحريق، فيما جرى إخلاء كافة المرضى المقيمين بالمستشفى.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.

