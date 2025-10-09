مدير التأمين الصحي بالإسكندرية تطمئن على مصابي حريق مستشفى راقودة

أجرت الدكتورة شاهيناز مصطفى، مدير هيئة التأمين الصحي بالإسكندرية، زيارة للحالات التي جرى نقلها للمستشفيات التأمين الصحي من مستشفى راقودة عقب حريق المستشفى، وجرى نقلهم لمستشفيات جمال عبد الناصر وفاطمة الزهراء وكرموز وغيرها من مرضى التأمين الصحي الذين كانوا في المستشفى أثناء الحريق.

وأكدت أنها اطمأنت على الحالة الصحية للمصابين وأن إصابتهم كانت عبارة عن حالات اختناق وجرى وضع الحالات التي كانت بالعناية المركزة أثناء الحريق بالعناية المركزة مرة أخرى وتوفير رعاية صحية فائقة.

وكانت قد لقيت سيدة مصرعها متأثرة بحريق مستشفى راقودة على محور المحمودية بمنطقة كرموز بنطاق حي غرب الإسكندرية، فيما ارتفع عدد الحالات التي جرى نقلها إلى المستشفيات إلى 29 حالة.

و تواجد مدير أمن الإسكندرية والقيادات الأمنية بموقع الحادث، واللواء أحمد حبيب سكرتير عام مساعد المحافظة، وزينب السيد رئيس حي غرب.

وكان قد أكد الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، أنه تمت السيطرة التامة على الحريق الذي نشب اليوم داخل مبنى مستشفى راقودة (البلشي سابقًا) بمنطقة كرموز، بنطاق حي غرب، دون وقوع أي خسائر في الأرواح.

وأوضح المحافظ أنه فور ورود البلاغ إلى غرفة العمليات الرئيسية رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية والمعنية، والدفع بعدد ٩ سيارات إطفاء و١٥ سيارة إسعاف إلى موقع الحادث. وقد تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران وتنفيذ أعمال التبريد الكامل للموقع في وقت قياسي.



وسبب الحريق ماس كهربائي بالدور الرابع بالمستشفى امتد للواجهة أدى إلى اشتعال ٣ سيارات كانت متوقفة أمام المستشفى.

وقد تم اتخاذ اللازم عاجلا بتواجد الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية وقيادات المحافظة وتم إخلاء جميع الحالات بنسبة ١٠٠%.

كما أكد المحافظ أنه تم نقل جميع المرضى إلى مستشفيات بديلة لضمان استمرار تلقيهم الرعاية الطبية وتم نقل 8 حالات جمال عبد الناصر و7 حالات كرموز العمال و2 حالة مستشفى فاطمة الزهراء وعدد 2 حالة جمال حمادة، مشددًا على أن سلامة المواطنين تأتي على رأس أولويات الدولة.

وأضاف المحافظ أن الجهات المختصة بدأت في إجراء المعاينات الفنية اللازمة لحصر حجم التلفيات واستكمال التحقيقات لتحديد ملابسات الحريق بدقة، مؤكدًا أن المحافظة تتابع الموقف لحظة بلحظة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية لضمان عودة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن، مقدرًا جهود قوات الحماية المدنية وهيئة الإسعاف وكافة الأجهزة التنفيذية على سرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع الحادث مقدرًا جهود قوات الحماية المدنية وهيئة الإسعاف والأجهزة التنفيذية لمحافظة الإسكندرية على سرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع الحادث مما حقق سلامة كافة المواطنين.

