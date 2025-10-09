نتنياهو يدعو لمنح ترامب جائزة نوبل للسلام

دعا رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى منح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جائزة نوبل للسلام، مشيدًا بدوره في إطلاق مبادرة التسوية الجديدة بالشرق الأوسط، والتي أسهمت – بحسب قوله – في تهيئة الظروف لوقف الحرب في غزة.

إشادة بالدور الأمريكي

وقال نتنياهو في تصريحات نُقلت عن وسائل إعلام إسرائيلية إن القيادة الأمريكية الحالية تستكمل ما بدأه ترامب من جهود لإحلال الاستقرار في المنطقة، مشيرًا إلى أن المبادرة الأمريكية أعادت توجيه المسار السياسي نحو السلام بعد سنوات من الجمود.

اتفاق شرم الشيخ ثمرة للتفاهمات الدولية

وأضاف نتنياهو أن اتفاق شرم الشيخ الأخير جاء ثمرة للتفاهمات الدولية التي وضع أسسها ترامب خلال ولايته، مؤكدًا أن إسرائيل ملتزمة بتنفيذ بنود الاتفاق بما يضمن أمنها ويفتح الباب أمام تسوية شاملة.

أحقية السيسي في حصد نوبل للسلام

من جانبه قال مالك فرنسيس، عضو الحزب الجمهوري الأمريكي: إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي هو من يستحق جائزة نوبل للسلام تقديرًا لدوره في دعم الاستقرار الإقليمي وجهوده المتواصلة لوقف الحرب في غزة.

وفي مقابلة بثتها قناة القاهرة الإخبارية، أكد فرنسيس أن دبلوماسية الرئيس السيسي أثبتت فاعليتها في إدارة الأزمات بالشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن مصر أصبحت اليوم محورًا رئيسيًا في جهود تحقيق الهدوء بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأضاف السياسي الأمريكي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يستحق جائزة نوبل، لأن “ما فعله في الشرق الأوسط كان تركًا للفوضى لا بناءً للسلام”، على حد تعبيره، مؤكدًا أن القاهرة لعبت الدور الأبرز في استعادة لغة الحوار والوساطة المتوازنة وإنهاء حرب غزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.