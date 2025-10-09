الخميس 09 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

نتنياهو يدعو لمنح ترامب جائزة نوبل للسلام

ترامب ونتنياهو، فيتو
ترامب ونتنياهو، فيتو

دعا رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى منح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جائزة نوبل للسلام، مشيدًا بدوره في إطلاق مبادرة التسوية الجديدة بالشرق الأوسط، والتي أسهمت – بحسب قوله – في تهيئة الظروف لوقف الحرب في غزة.

إشادة بالدور الأمريكي

وقال نتنياهو في تصريحات نُقلت عن وسائل إعلام إسرائيلية إن القيادة الأمريكية الحالية تستكمل ما بدأه ترامب من جهود لإحلال الاستقرار في المنطقة، مشيرًا إلى أن المبادرة الأمريكية أعادت توجيه المسار السياسي نحو السلام بعد سنوات من الجمود.

اتفاق شرم الشيخ ثمرة للتفاهمات الدولية

وأضاف نتنياهو أن اتفاق شرم الشيخ الأخير جاء ثمرة للتفاهمات الدولية التي وضع أسسها ترامب خلال ولايته، مؤكدًا أن إسرائيل ملتزمة بتنفيذ بنود الاتفاق بما يضمن أمنها ويفتح الباب أمام تسوية شاملة.

أحقية السيسي في حصد نوبل للسلام

من جانبه قال مالك فرنسيس، عضو الحزب الجمهوري الأمريكي: إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي هو من يستحق جائزة نوبل للسلام تقديرًا لدوره في دعم الاستقرار الإقليمي وجهوده المتواصلة لوقف الحرب في غزة.

وفي مقابلة بثتها قناة القاهرة الإخبارية، أكد فرنسيس أن دبلوماسية الرئيس السيسي أثبتت فاعليتها في إدارة الأزمات بالشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن مصر أصبحت اليوم محورًا رئيسيًا في جهود تحقيق الهدوء بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأضاف السياسي الأمريكي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يستحق جائزة نوبل، لأن “ما فعله في الشرق الأوسط كان تركًا للفوضى لا بناءً للسلام”، على حد تعبيره، مؤكدًا أن القاهرة لعبت الدور الأبرز في استعادة لغة الحوار والوساطة المتوازنة وإنهاء حرب غزة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نتنياهو ترامب جائزة نوبل للسلام الرئيس الأمريكى غزة اتفاق شرم الشيخ إسرائيل

مواد متعلقة

السيسي: نساند جهود ترامب لإنهاء النزاعات وإحلال السلام ونتطلع لاستقباله ليشهد توقيع الاتفاق

جمهوري أمريكي: السيسي هو الأحق بجائزة نوبل للسلام وليس ترامب

محمد العرابي: الشعب الفلسطيني بغزة يستحق نوبل للسلام لأنه يناضل لنيل حقه في الحياة

الأكثر قراءة

تفحم 3 سيارات، خسائر حريق مستشفى كرموز بالإسكندرية (فيديو وصور)

جمهوري أمريكي: السيسي هو الأحق بجائزة نوبل للسلام وليس ترامب

تفاصيل لقاء السيسي والمبعوث الخاص الأمريكي للشرق الأوسط وكبير مستشاري ترامب (صور)

نتنياهو يدعو لمنح ترامب جائزة نوبل للسلام

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه بالبنك المركزي اليوم الخميس

مصرع شخص وإصابة 29 أخرين في حريق مستشفى كرموز بالإسكندرية

رئاسة الاحتلال تعلن عن زيارة ترامب للقدس الأحد

اندلاع حريق هائل في مستشفى بالإسكندرية (صور)

خدمات

المزيد

كيف تستعلم عن موقفك الانتخابي في انتخابات مجلس النواب المقبلة؟

جنيهان ارتفاعًا للروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

أسعار بيض المائدة اليوم الخميس في بورصة الدواجن

أسعار الفضة فى مصر اليوم الخميس 9-10-2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 10 سلع غذائية بعد إعلان التضخم السنوي في سبتمبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء ليلة الجمعة الثالثة من شهر ربيع الآخر

تفسير حلم البيت الجديد في المنام وعلاقته بتحسن الحالة المادية

حكم الأدعية الجامعة وأفضل أوقات الاستجابة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads