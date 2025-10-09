ترامب: أنهينا الحرب في غزة وهذا موعد الإفراج عن الأسري الإسرائيليين
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء اليوم الخميس: أنهينا الحرب في غزة.
و أضاف ترامب: سيتم الإفراج عن الرهائن الاثنين أو الثلاثاء.. كل دول المنطقة كانت متفقة بشأن السلام.. دول عدة ستقدم أموالا كثيرة لغزة
وتابع ترامب: ممتن لقادة قطر ومصر وتركيا على مساعدتهم لنا في التوصل إلى هذه النتيجة الرائعة.. الهجوم على إيران كان مهما للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة.
