المبعوث الأمريكي: ترامب متحمس لزيارة مصر ومقابلة الرئيس السيسي الأسبوع المقبل

قال المبعوث الأمريكي، ستيف ويتكوف، اليوم الخميس: إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متحمس للقدوم لـ مصر الأسبوع المقبل ومقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ترامب متحمس لزيارة مصر

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم في قصر الاتحادية، ستيفن ويتكوف، المبعوث الخاص الأمريكي للشرق الأوسط، وجاريد كوشنير كبير مستشاري رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، موفدا الرئيس ترامب المشاركين في مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بحضور اللواء/ حسن رشاد، رئيس المخابرات العامة، والسفيرة/ هيرو مصطفى، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس استهلّ اللقاء بالإعراب عن ترحيب سيادته باتفاق وقف الحرب في قطاع غزة وبالجهود الحثيثة للرئيس ترامب في هذا الخصوص، مشيرا إلى تطلع الرئيس إلى الاحتفال بتوقيع الاتفاق في أقرب وقت ممكن.

وفي ذات السياق، وجهة المبعوثان الشكر للرئيس وللأجهزة المصرية المعنية على ما تم القيام به من جهود كبيرة في سبيل التوصل إلى الاتفاق، وأشارا في هذا الصدد إلى قوة واستراتيجية العلاقات بين مصر والولايات المتحدة، وأكدا أن الرئيس ترامب يقدر دور الرئيس السيسي في تسوية تلك الأزمة، وفي المنطقة بصفة عامة، كما يقدر الصداقة التي تجمعه بالرئيس السيسي.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس أكد أن مصر تتطلع لاستمرار التعاون مع الولايات المتحدة لتنفيذ الاتفاق القائم على خطة الرئيس ترامب، مؤكدا في ذات السياق التزام مصر بالعمل بشكل وثيق مع الولايات المتحدة لاستكمال شراكتهما في مسار السلام في الشرق الأوسط الذي بادرت به مصر ورعته الولايات المتحدة منذ سبعينيات القرن الماضي.

كما شدد الرئيس على ضرورة وقف إطلاق النار في القطاع بشكل فوري.

