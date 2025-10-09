الخميس 09 أكتوبر 2025
اقتصاد

ارتفاع التضخم الاستهلاكي في البرازيل إلى 5.2% خلال سبتمبر

التضخم في البرازيل
ارتفعت أسعار المستهلكين في البرازيل بنسبة 0.5% على أساس شهري في سبتمبر، مما دفع معدل التضخم السنوي إلى 5.2% مقارنة بـ 5.1% في أغسطس، متوافقًا مع توقعات السوق.

ارتفاع التضخم في البرازيل

أظهرت بيانات التضخم اتجاهات متباينة عبر قطاعات مختلفة من الاقتصاد البرازيلي، فقد انخفض معدل تضخم الأغذية والمشروبات من 7.4% إلى 6.6%، مما وفر بعض الراحة للمستهلكين في تلك الفئة.

ومع ذلك، قابل هذا الانخفاض زيادات في الأسعار في العديد من القطاعات الأخرى، بما في ذلك الإسكان والنفقات الشخصية والملابس، والتي ساهمت مجتمعة في ارتفاع معدل التضخم الإجمالي.

معدل التضخم السنوي في البرازيل

ساهمت الزيادة الشهرية البالغة 0.5% في الارتفاع الطفيف في معدل التضخم السنوي، مما أبقى معدل التضخم في البرازيل فوق مستوى 5% لشهر آخر.

البرازيل أسعار المستهلكين معدل التضخم السنوي بيانات التضخم الاقتصاد البرازيلي

