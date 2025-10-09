الخميس 09 أكتوبر 2025
ارتفاع التضخم في المكسيك إلى 3.8% في سبتمبر 2025

التضخم في المكسيك
التضخم في المكسيك

ارتفع معدل التضخم في المكسيك إلى 3.8% على أساس سنوي في سبتمبر، مقارنة بـ 3.6% في أغسطس، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة اليوم الخميس.

معدل التضخم في المكسيك

وجاء معدل التضخم لشهر سبتمبر متوافقًا مع توقعات الاقتصاديين، مدفوعًا بشكل أساسي بقفزة كبيرة في التضخم غير الأساسي، الذي ارتفع إلى 2.0% على أساس سنوي مقارنة بـ 1.4% في أغسطس.

كما ارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، بشكل طفيف في سبتمبر، ليصل إلى 4.3% على أساس سنوي مقارنة بـ 4.2% في الشهر السابق.

لا يزال معدل التضخم الإجمالي ضمن النطاق الأعلى لمستهدف البنك المركزي المكسيكي، رغم أن الارتفاع المستمر في التضخم الأساسي قد يؤثر في قرارات السياسة النقدية المستقبلية.

ارتفاع معدل التضخم في الأردن 1.7% خلال شهر سبتمبر الماضي

المكسيك تعتزم زيادة الرسوم الجمركية على السيارات الآسيوية إلى 50%

تمثل بيانات سبتمبر الزيادة الشهرية الثانية على التوالي في معدل التضخم الرئيسي في المكسيك، بعد عدة أشهر من الاستقرار النسبي في وقت سابق من العام.

