البرازيل تستبعد أمريكا من منتدى "الديمقراطية والتطرف" في الجمعية العامة للأمم المتحدة

أفادت شبكة "سي إن إن برازيل" بأن البرازيل قررت منع الولايات المتحدة من المشاركة في المنتدى الثاني "دفاعا عن الديمقراطية وضد التطرف" الذي سيعقد في الجمعية العامة للأمم المتحدة.



وذكرت الشبكة: "في ظل العقوبات الأمريكية، استبعدت البرازيل الولايات المتحدة من المنتدى الثاني "دفاعا عن الديمقراطية وضد التطرف". وسيعقد المنتدى يوم الأربعاء المقبل في نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة".

وينظم هذا الحدث الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إلى جانب قادة تشيلي جابرييل بوريك وإسبانيا بيدرو سانشيز وكولومبيا غوستافو بيترو وأوروغواي ياماندو أورسي. ومن المتوقع مشاركة ممثلين عن حوالي 30 دولة.

وتمت دعوة الولايات المتحدة إلى الاجتماع الأول للمنتدى العام الماضي، في ظل إدارة جو بايدن، وأرسلت واشنطن ممثلا عن وزارة الخارجية.

وجاء قرار عدم دعوة الولايات المتحدة بسبب سياسات الرئيس دونالد ترامب، الذي "يشكك في الديمقراطية البرازيلية ويهاجم مؤسسات مثل النظامين الانتخابي والقضائي".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.