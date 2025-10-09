إسرائيل تعترض على الإفراج عن 20 أسيرًا فلسطينيًا ضمن صفقة التبادل

الأسرى الفلسطينيين، ذكرت قناة العربية الحدث، نقلًا عن مصادر مطلعة في القاهرة، أن إسرائيل فرضت فيتو على الإفراج عن ما لا يقل عن 20 أسيرًا فلسطينيًا ضمن قوائم صفقة التبادل المرتبطة بالمرحلة الأولى من الاتفاق الجاري التفاوض حوله.

أسماء مرفوضة رغم الوساطات

وأشارت المصادر إلى أن القائمة التي تتحفظ عليها إسرائيل تضم شخصيات بارزة من الفصائل الفلسطينية، وتعتبرها تل أبيب “خطرًا أمنيًا عاليًا”، رغم الضغوط والوساطات المصرية والدولية التي حاولت إقناع الجانب الإسرائيلي بمرونة أكبر في هذا الملف.

العقدة الأبرز في المحادثات

وأضافت المصادر أن هذا الرفض يشكّل إحدى العقد الرئيسية في المباحثات الجارية بشرم الشيخ، موضحة أن الوفود المشاركة تسعى للوصول إلى تسوية تضمن الإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى مقابل إطلاق المحتجزين الإسرائيليين في غزة.

وكشفت مصادر لقناة "القاهرة الإخبارية" أن مصر بدأت مناقشة قوائم الأسرى الفلسطينيين المزمع الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية، وذلك في إطار اتفاق التبادل الجاري بحث تفاصيله بين الأطراف المعنية.

أسماء بارزة في قوائم الأسرى الفلسطينيين



وأوضحت المصادر، أن القوائم التي قدمتها حركة حماس تشمل عددًا من أبرز القيادات الفلسطينية، من بينهم مروان البرغوثي، وأحمد سعدات، وحسن سلامة، وعباس السيد، بالإضافة إلى آخرين تطالب الحركة بالإفراج عنهم ضمن الاتفاق.

حماس تؤكد استعدادها لتسليم الرهائن الأحياء والأموات



وأكدت المصادر، أن حركة حماس أبلغت الوسطاء استعدادها لتسليم جميع الرهائن والمحتجزين الأحياء والجثامين، في إطار تنفيذ شامل للاتفاق حال التوصل إلى تفاهمات نهائية.

