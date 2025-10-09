سر نشر محمد صلاح 3 ورقات كوتشينة برقم 7

أثار النجم محمد صلاح، قائد منتخب مصر ولاعب ليفربول الإنجليزي، جدل متابعيه بعد أن نشر صورة عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، لثلاث ورقات من لعبة "الكوتشينة" تحمل الرقم 7.

صلاح يقود منتخب مصر للتأهل لكأس العالم 2026

وجاءت صورة صلاح بعد ساعات من تأهل منتخب مصر رسميًا إلى نهائيات كأس العالم 2026 عقب الفوز على حساب جيبوتي بثلاثة أهداف دون رد في الجولة التاسعة وقبل الأخيرة بالمجموعة الأولى بالتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى المونديال.

وسجل صلاح هدفين في مباراة جيبوتي بجانب إبراهيم عادل الذي أحرز هدف التقدم في اللقاء الذي شهد حسم التأهل إلى نهائيات كأس العالم.

سر صورة محمد صلاح لـ3 ورقات كوتشينة برقم 7

وبحسب “إرم نيوز”، قال مصدر في منتخب مصر إن محمد صلاح كان يلعب "الكوتشينة" مع زميله محمود حسن تريزيجيه جناح الأهلي ومنتخب مصر أثناء التواجد في فندق الإقامة بالمغرب قبل لقاء جيبوتي.

وأضاف: "صلاح أثناء اللعب صادف رقم 7 ثلاث مرات، واعتبر الأمر إشارة إلى ابتعاده بفارق 7 أهداف عن لقب الهداف التاريخي لمنتخب مصر".

وأتم قائلًا: "محمد صلاح كان متفائلًا بهذا الموقف وقام بتصويره لتوثيق الأمر ونشره عبر إنستجرام".

وسجل صلاح هدفه رقم 63 في مسيرته الدولية في وصافة هدافي منتخب مصر عبر التاريخ.

ويحمل حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، لقب الهداف التاريخي للفراعنة برصيد 69 هدفًا، ويبتعد صلاح عن لقب الهداف التاريخي لمنتخب مصر بفارق 7 أهداف فقط.

