قصص القرآن الكريم، حكاية سيدنا سليمان مع العصفور الكذاب والنملة الحكيمة

نستعرض في السطور التالية مشاهد من القصص التي وردت في كتاب الله العزيز، القرآن الكريم، علنَّا نستخلص منها العبر والدروس التي تفيدنا في الدنيا، بتغيير سلوكياتنا إلى الأفضل، فنستزيد من الأفعال الطيبة، والتصرفات الراقية، ونتعامل بالحسنى مع الآخرين، فنفوز ونسعد في الآخرة.

ماذا ورث سيدنا سليمان عليه السلام من أبيه داود؟



في كتابه الموسوعي "البداية والنهاية"، كتب ابن كثير عن سيدنا سليمان، عليه السلام، قال الحافظ ابن عساكر: هو سليمان بن داود بن إيشا بن عويد بن باعز بن سلمون بن نحشون بن عميناذب بن إرم بن حصرون بن فارص بن يهودا بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، أبو الربيع، نبي الله، ابن نبي الله.

وقيل إنه دخل دمشق. قال الله تعالى: "وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين" (النمل: 16).

وراثة الملك والنبوة

أي أنه: ورثه في النبوة والملك. وليس المراد وراثة المال فقط; لأنه قد كان له بنون غيره، فما كان ليخص بالمال دونهم. ولأنه قد ثبت في "الصحاح"، عن جماعة من الصحابة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لا نورث، ما تركنا فهو صدقة.



وفي لفظ آخر: إنا معاشر الأنبياء لا نورث، فأخبر الصادق المصدوق أن الأنبياء لا تورث أموالهم عنهم كما يورث غيرهم، بل تكون أموالهم صدقة من بعدهم على الفقراء والمحتاجين، لا يخصون بها أقرباءهم; لأن الدنيا كانت أهون عليهم وأحقر عندهم من ذلك، كما هي عند الذي أرسلهم واصطفاهم وفضَّلهم. وقال: يا أيها الناس عُلِّمنا منطق الطير، يعني أنه، عليه السلام، كان يعرف ما تتخاطب به الطيور بلغاتها، ويعبر للناس عن مقاصدها وإراداتها.

العصفور الخاطب.. الكذاب

ويُروى أنه مر سليمان بن داود بعصفور يدور حول عصفورة، فقال لأصحابه: أتدرون ما يقول؟ قالوا: وما يقول يا نبي الله؟ قال يخطبها إلى نفسه، ويقول: زوجيني أسكنك أي غرف دمشق شئت. وأوضح سليمان، عليه السلام: لأن غرف دمشق مبنية بالصخر، لا يقدر أن يسكنها أحد، ولكن كل خاطب كذاب.



والمقصود أنه عُلِّم لغة الطيور، وكذلك ما عداها من الحيوانات وسائر صنوف المخلوقات; والدليل على هذا قوله بعد هذا من الآيات: "وأوتينا من كل شيء"، أي: من كل ما يحتاج الملك إليه، من العدد، والآلات، والجنود، والجيوش، والجماعات من الجن، والإنس، والطيور، والوحوش، والشياطين السارحات، والعلوم، والفهوم، والتعبير عن ضمائر المخلوقات من الناطقات والصامتات.

ثم يقول القرآن الكريم: "إن هذا لهو الفضل المبين"، أي: من بارئ البريات وخالق الأرض والسماوات.

النملة الحكيمة

كما قال تعالى: "وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين" (النمل: 17 – 19). في هذه الآيات يخبر تعالى عن عبده ونبيه وابن نبيه سليمان بن داود، عليهما السلام، أنه ركب يوما في جيشه جميعه من الجن والإنس والطير، فالجن والإنس يسيرون معه، والطير سائرة معه تظله بأجنحتها من الحر وغيره، وعلى كل من هذه الجيوش الثلاثة "وزعة"، أي نقباء يردون أوله على آخره، فلا يتقدم أحد عن موضعه الذي يسير فيه ولا يتأخر عنه، قال الله تعالى: "حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون"، فأمرت، وحذرت، واعتذرت عن سليمان وجنوده بعدم الشعور.



ورُويَ أنه كان في موكبه راكبا في خيوله وفرسانه، والمقصود أن سليمان، عليه السلام، فهم ما خاطبت به تلك النملة لأمتها من الرأي السديد والأمر الحميد، وتبسم من ذلك على وجه الاستبشار والفرح والسرور بما أطلعه الله عليه دون غيره.



وزعمت الإسرائيليات، وبعض الجهلة، أن الدواب كانت تنطق قبل سليمان، وتخاطب الناس حتى أخذ عليهم سليمان بن داود العهد وألجمها، فلم تتكلم مع الناس بعد ذلك، فإن هذا لا يقوله إلا الذين لا يعلمون، ولو كان هذا هكذا لم يكن لسليمان في فهم لغاتها مزية على غيره; إذ قد كان الناس كلهم يفهمون ذلك، ولو كان قد أخذ عليها العهد أن لا تتكلم مع غيره، وكان هو يفهمها، لم يكن في هذا أيضا فائدة يعول عليها، ولهذا قال: "رب أوزعني"، أي: ألهمني وأرشدني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والديَّ، وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، فطلب من الله أن يقيضه للشكر على ما أنعم به عليه، وعلى ما خصه به من المزية على غيره، وأن ييسر عليه العمل الصالح، وأن يحشره إذا توفاه مع عباده الصالحين، وقد استجاب الله تعالى له.

والمراد بوالديه داود، عليه السلام، وأمه، وكانت من العابدات الصالحات كما رُوِيَ عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قالت أم سليمان بن داود: يا بني لا تكثر النوم بالليل; فإن كثرة النوم بالليل تدع العبد فقيرا يوم القيامة.

النملة تدعو الله بالسقيا

وروي أن سليمان بن داود، عليهما السلام، خرج هو وأصحابه يستسقون، فرأى نملة قائمة رافعة إحدى قوائمها تستسقي، فقال لأصحابه: ارجعوا فقد سُقيتم، إن هذه النملة استسقت فاستُجيب لها.



وعن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: خرج نبي من الأنبياء بالناس يستسقون الله، فإذا هم بنملة رافعة بعض قوائمها إلى السماء، فقال النبي: ارجعوا فقد استُجيب لكم من أجل هذه النملة.

وقال آخر: أصاب الناس قحط على عهد سليمان، عليه السلام، فأمر الناس فخرجوا، فإذا بنملة قائمة على رجليها، باسطة يديها وهي تقول: اللهم إنا خلق من خلقك ولا غناء بنا عن فضلك. قال: فصب الله عليهم المطر.



