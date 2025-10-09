حكاية المصرية الفائزة بجائزة الكوميسا لأفضل مصممة أحذية، «صندل الثعبان» يلفت أنظار العالم لـ فريدة عيد

احتفت قارة إفريقيا بـ مصممة الأحذية المصرية فريدة عيد، بعد أن منحتها قمة "الكوميسا" الإفريقية، جائزة أفضل مصممة لعام 2025 ضمن منافسات معرض "الجلود الطبيعية تظل متميزة".

فريدة عيد تمثل إفريقيا في معرض دولي

وأكد معهد الجلود والمنتجات الجلدية الأفريقي أن المصممة المصرية فريدة عيد، ستمثل أفريقيا في المعرض الدولي "الجلود الطبيعية تظل متميزة" المقرر أن تستضيفه تايوان نهاية الشهر الجاري، حيث سيتم عرض أعمالها إلى جانب أعمال فائزين عالميين آخرين.

تصميم فريدة عيد الفائز بجائزة الكوميسا، فيتو



وتصدر اسم المصممة المصرية فريدة عيد مواقع التواصل الاجتماعي، ومؤشر البحث الأكثر شهرة "جوجل"، حيث بحث المصريون عن مصممة الأحذية المصرية التي لفتت انتباه إفريقيا من خلال منظمتها الاقتصادية "الكوميسا"

وعرفت مدرسة أرسوتوريا ميلانو بإيطاليا المصممة فريدة عيد، فقالت: إنها "مصممة أحذية حائزة على جوائز وصانعة أنماط ملتزمة بدمج التصميم المدروس مع الحرفية عالية الجودة، درست التصميم في الجامعة الأمريكية بالقاهرة قبل أن تواصل تدريبها الفني في مدرسة أرسوتوريا في ميلانو، الرائدة عالميًا في تعليم الأحذية".

تصميماتها ظهرت في حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024

وتكمن خبرة فريدة عيد في أحذية الأداء والأزياء، مع تركيز كبير على أحذية الجري والمشي وأحذية نمط الحياة، وعلى مدار السنوات القليلة الماضية، قامتُ فريدة بتصميم وتطوير أول حذاء رياضي مصري، مصنوع بالكامل في مصر، وقد تم ارتداء تصميماتها خلال حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024.



وتعمل فريدة عيد حاليًا كمصممة رئيسية في أكبر مصنع أحذية في إفريقيا والشرق الأوسط، وتقدم الاستشارات في مشاريع دولية لأحذية الرجال والنساء والأطفال، بالإضافة إلى مسيرتي المهنية، فهي زوجة وأم لطفل صغير.

وفازت فريدة عيد بلقب "المصممة الأكثر تميزًا لعام ٢٠٢٥"، في مسابقة "الجلد الحقيقي. ابق مختلفًا. (RLSD)" للمواهب الأفريقية في تصميم الجلود، لتصبح أول مصرية تفوز بهذا اللقب المرموق في تاريخ المسابقة.

ويعد معرض RLSD جزءًا من حملة عالمية تدعم الجلود الطبيعية، كبديل مستدام وعالي الجودة للمواد الاصطناعية، مع تسليط الضوء على المواهب التصميمية الأفريقية الناشئة على الساحة الدولية.

فريدة عيد من معرض الجلود الأمريكي

مبادرة " الجلد الحقيقي. كن مختلفًا". ينظمها مجلس الجلود والجلود الأمريكي (L&HCA) بالتعاون مع مجموعة عمل الجلود (LWG) وهيئات تطوير الأزياء الإقليمية، ويتيح معرض المواهب الأفريقية للمصممين الشباب فرصة للظهور، والوصول إلى منصات دولية.

تصميمات فريدة عيد في أولمبياد 2024، فيتو



وبرز تصميم فريدة عيد الفائز بالجائزة، وهو صندل "زهو– الثعبان"، وسط منافسة شرسة من عدد من المصممين في دول إفريقيا، وحاز على الإشادة لمزجه بين التراث والحرفية والابتكار.

وصُنع صندل "زهو" من جلد البقر الأرجواني الداكن، ومُزين بزخارف ثعبان نحاسية، وهو يعيد تفسير الرمزية المصرية القديمة عن "الثعبان"، وهو رمز تاريخي للسيادة والسلطة الإلهية، وأبرزته فريدة من خلال لغة تصميم جريئة وحديثة.

أشاد أعضاء تحكيم المسابقة بالصندل، باعتباره قطعة سردية قوية، حيث يعرض الجلد ليس فقط باعتباره مادة مستدامة، ولكن أيضًا كوسيلة لسرد القصص الثقافية.

صندل الثعبان للمصممة فريدة عيد، فيتو



ويشير فوز فريدة عيد إلى حضور أفريقي قوي في مجال الأزياء المستدامة، مما يعزز دور المصممين الأفارقة في تشكيل مستقبل تصميم الأزياء الأخلاقي والثقافي.

يُبرز فوز المصممة فريدة عيد التاريخي أيضًا المكانة المتنامية لمصر في عالم التصميم المعاصر، بفضل تقاليدها الفنية العريقة وصناعتها الإبداعية المتنامية، يكتسب المصممون المصريون شهرةً تتجاوز حدود المنطقة.



