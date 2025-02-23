الحرف اليدوية تلفت الأنظار في مهرجان التمور 2025.. أبرزها الجلود الطبيعية والريزن والكروشيه.. أسعارها تبدأ من 30 جنيهًا.. وهذه أبرز النصائح للتأكد من جودة الخامات (فيديو وصور)

انطلق مهرجان القاهرة الدولي الخامس للتمور في حديقة الحرية بالزمالك، ويستمر حتى 25 فبراير، حيث يشارك فيه أكثر من 90 عارضًا وشركة من مصر ودول عربية مثل ليبيا والسعودية والجزائر والأردن، مقدّمين مجموعة متنوعة من المنتجات والحرف اليدوية، ومن بين المنتجات المعروضة، هي المنتجات اليدوية.

المحافظ والأحزمة الجلدية تعتبر من الإكسسوارات الأساسية التي تضيف لمسة من الأناقة والعملية لأي إطلالة. إليك بعض المعلومات والنصائح حول اختيارها والعناية بها، أما عن الريزن والكروشيه، فهي رف يدوية جميلة تجمع بين الإبداع والدقة، ولكل منهما طابع مميز واستخدامات متعددة.

ورصدت عدسة فيتو بعض المنتجات والحرف اليدوية في مهرجان التمور 2025

وقالت غاده مغازي في حوارها مع "فيتو"، إنها تعمل في مجال الحرف اليدويه كما تعمل في مجال التدريب، فهي تقوم بتعليم الحرف اليدويه من خلال الدورات التدريبيه التي تشارك بها، وهي تعطي دورات تدريبيه في مجال الريزن والكروشيه وصناعه الأحزمة والمنتجات المصنوعة من الجلود والبامبو والديكوباج.

واوضحت، أنها تعمل على إنتاج قطع جديده وايضا تعمل على إعادة تدوير القطع القديم بشكل احترافي، واضافت أن إعادة التدوير تأخذ وقت أطول من تصنيع منتج جديد من البداية على الرغم من أن تكليفتها أقل من المنتج الجديد.

وتابعت، أنها تختار الخامات بعناية شديدة، سواء في المنتج الجديد أو المنتجات المعاد تدويرها، فهي تعمل على اختيار افضل جوده في الخامات سواء في الكروشيه أو الريزن أو حتى باقي المنتجات المصنوعة من الجلود.

الخامات المستخدمة في الريزن

وقالت غاده خلال حديثها مع فيتو، أن هناك خامات مختلفة في الريزن، ومنها:

الريزن نفسه، وتتعدد أنواعه ومنه، الريزن الإيبوكسي: الأكثر شيوعًا، يتميز بلمعانه وقوته بعد الجفاف، والريزن البوليستر: يحتاج إلى محفز للجفاف، ويتميز بأنه أكثر صلابة لكنه يُصدر رائحة قوية، والريزن البولي يوريثان: يجف سريعًا لكنه قد يكون حساسًا للرطوبة.

واضافت أنها تستخدم الألوان والصبغات أيضا، مثل، أصباغ الميكا: تعطي تأثيرًا لامعًا ومعدنيًا، وألوان الكحول: تُستخدم للحصول على تأثيرات شفافة ومموجة، والألوان الزيتية أو الأكريليك: تُضاف بحذر حتى لا تؤثر على تصلب الريزن.

أما عن الإضافات، فقالت إن هناك العديد من الاضافات والتزيينات التي تستخدم لتعطي شكل جمالي ومنها:

الجليتر والبودرة اللامعة، والذي يستخدم لإضفاء لمسة براقة.

أما الأوراق الذهبية والفضية، فهي تُستخدم في التصاميم الفاخرة، وأيضا الأصداف والأحجار الكريمة: مثالية للديكورات والإكسسوارات، والورود المجففة: تعطي مظهرًا طبيعيًا وجماليًا.

أسعار قطع الريزن في مهرجان التمور 2025

قالت غاده، أن هناك عناصر كثيرة تحدد السعر مثل الاشكال والأحجام والوقت والادوات المستخدمه، واسعار المنتجات المُعاد تدويرها تبقى أقل بكثير من المنتج الجديد.

سعر الحزم من الجلد الطبيعي 200 جنيه

سعر الكوشن الصغيرة 50 جنيه

سعر المحفظة الصغيرة الساده 50 جنيه خامات جلد طبيعي

سعر المحفظة الوسط المنقوشة 250جنيه خامات جلد طبيعي

سعر المحفظة الكبيرة 400 جنيه خامات جلد طبيعي.

سعر الشنطه الكروشيه 500 جنيه

سعر الميدالية الجلد 30 جنيه

سعر الصينيه الريزن الصغيرة 600 جنيه

سعر الصينيه الريزن المتوسطة 750 جنيه

سعر الصينيه الريزن الكبيرة تصل إلي 1500 جنيه

نصائح للعناية بالجلد الطبيعي

تجنب تعريض الجلد للماء لفترات طويلة، وفي حال تبلله جففه فورًا بقطعة قماش جافة.

خزّن المحافظ والأحزمة في مكان جاف وبعيد عن أشعة الشمس المباشرة للحفاظ على لونها وجودتها.

نصائح لاختيار وشراء المنتجات اليدوية

عند اختيار المنتجات اليدوية، من المهم مراعاة بعض العوامل لضمان الحصول على قطعة مميزة وعالية الجودة. إليك بعض النصائح المهمة:

1. التحقق من جودة الخامات

التأكد من أن المواد المستخدمة متينة ومناسبة للغرض، مثل الخشب الطبيعي، القماش الجيد، أو الريزن عالي الجودة.

تجنب المنتجات المصنوعة من خامات ضعيفة أو غير متماسكة.

2. التأكد من دقة الصنع والتشطيب

ابحث عن تفاصيل دقيقة مثل تناسق الألوان، عدم وجود خدوش أو تشققات، وثبات الأجزاء المجمّعة.

المنتجات اليدوية عالية الجودة تكون مشغولة بعناية وتظهر فيها الحرفية بوضوح.

3. مراعاة الأصالة والتصميم الفريد

اختر قطعًا تحمل لمسة فنية خاصة، لأن المنتجات اليدوية غالبًا ما تكون غير مكررة.

تأكد من أن التصميم يناسب ذوقك الشخصي واستخدامك.

4. دعم الحرفيين المحليين

شراء المنتجات من الحرفيين المحليين يساعد في دعم الصناعات الصغيرة ويضمن الحصول على قطع مصنوعة بحب وإتقان.

تحقق من سمعة البائع أو المتجر، ويفضل أن يكون لديه تقييمات إيجابية.

5. السعر مقابل الجودة

المنتجات اليدوية قد تكون أغلى من المنتجات التجارية، لكن الجودة والحصرية تبرران السعر.

قارن الأسعار بين البائعين، لكن لا تختار الأرخص على حساب الجودة.

6. التأكد من الاستخدام العملي

اختر قطعًا تتناسب مع احتياجاتك، سواء كانت للديكور، الإكسسوارات، أو الاستخدام اليومي.

تأكد من سهولة العناية بها للحفاظ على جودتها لفترة أطول.

7. قراءة آراء العملاء وتجربة المنتج

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