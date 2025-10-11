السبت 11 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

انفوجراف

20 هدفًا تزين صدارة محمد صلاح للهداف التاريخي في تصفيات أفريقيا لكأس العالم (إنفوجراف)

محمد صلاح
محمد صلاح

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محمد صلاح كأس العالم إيتو ديديه دروجبا إسلام سليماني موموني داجانو تصفيات كأس العالم

مواد متعلقة

شاهد، رقص محمد صلاح ابتهاجا بالتأهل لـ كأس العالم (فيديو)

شاهد، احتفالات لاعبي منتخب مصر بعد التأهل للمونديال ورقصة محمد صلاح وتريزيجيه

الأكثر قراءة

أخبار مصر: مفاجأة صحية عن "قلب" ترامب قبل زيارته لمصر، تمساح يثير الرعب بشوارع الهرم، تعاقد عماد النحاس مع نادٍ خليجي كبير

انخفاض يصل لـ 6 جنيهات، سعر الفراخ اليوم السبت 11 أكتوبر 2025

سقوط 20 شهيدا وانتشال جثامين 135 آخرين في غزة خلال 24 ساعة

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع الكاكا وقفزة في المانجو وانخفاض البرتقال البلدي

سعر السمك اليوم، ارتفاع جديد في البلطي وانخفاض كبير بالكابوريا وقشر البياض

الخريف يفرض سيطرته، انخفاض متواصل بدرجات الحرارة، أمطار لا تتوقف، سحب تحجب أشعة الشمس، واضطراب الملاحة الجوية عرض مستمر

أسعار الخضار اليوم، الطماطم "على قديمه" وارتفاع الليمون والجزر

منهم 7 سيدات، إصابة 8 أشخاص في تصادم "ملاكي" بسيارة نقل بطريق طوخ الزراعي

خدمات

المزيد

استقرار سعر كيلو الأرز بالأسواق اليوم الجمعة

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

تعرف على سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

الصغرى بالقاهرة 21 والخريف يرطب "حر الصعيد"، درجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر

المزيد

انفوجراف

20 هدفًا تزين صدارة محمد صلاح للهداف التاريخي في تصفيات أفريقيا لكأس العالم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من القرآن والسنة، 6 أدعية جامعة يمكنك ترديدها في الصباح

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 11 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 11 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية