وزير الإسكان: خطة تطوير متكاملة لمدن شرق القاهرة ولا تهاون في الصيانة

عقب اجتماعه برؤساء أجهزة مدن شرق القاهرة، تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعمال تطوير الطرق والمحاور الرئيسية والميادين بمدينة القاهرة الجديدة، يرافقه مسئولو وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز مدينة القاهرة الجديدة.

وتابع وزير الإسكان أعمال رفع كفاءة طريق التسعين الجنوبى بالقاهرة الجديدة بطول ١٠.٦٠٠ كم من نفق باقى زكى حتى ميدان جيبوتى، كما تشمل أعمال التطوير ميدان ٣٠ يونيو، وميدان جيبوتى.

كما تفقد وزير الإسكان الأعمال الجارية بتطوير عدد من الميادين بالمحاور الرىيسية بمدينة القاهرة الجديدة.

وفي هذا الإطار، شدد المهندس شريف الشربيني، على ضرورة رفع المخلفات أولًا بأول بمناطق صيانة الطرق والإنشاءات المطلة على المحاور للحفاظ على الصورة البصرية، بجانب الاهتمام بالصيانة الدورية للمسطحات الخضراء والزراعات المطلة على جانبي الطرق وبالجزر الوسطى، ومراجعة موقف الأراضي التي تم تخصيصها على الطرق وطرح الشاغر من تلك الأراضي.

كما عقد المهندس شريف الشربيني، اجتماعًا، مع رؤساء ومسئولي أجهزة تنمية مدن "القاهرة الجديدة – الشروق – بدر - حدائق العاصمة"، لمتابعة ملفات العمل ومنها: تطوير الطرق والمحاور الرئيسية والمشروعات السكنية ومنظومة مياه الشرب والصرف الصحي، بنطاق تلك المدن، وذلك بحضور مسئولي وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وفي مستهل الاجتماع، تطرق المهندس شريف الشربيني، إلى الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مع رؤساء أجهزة المدن، والذي تم التأكيد خلاله على العديد من النقاط مشيرًا إلى أن هذا يلقي بالمسئولية على فريق العمل بأكمله ومسئولية رئيس الجهاز كل في مدينته.

وقال الوزير إن جولة اليوم تأتي لمتابعة خطة التطوير ورفع الكفاءة والصيانة للطرق والمحاور وهذا لا يقل أهمية عن أي مشروع يتم تنفيذه بالمدن وهي مسئولية رئيس جهاز كل مدينة، حيث إنه لابد من دفع الأعمال في كافة المشروعات والتأكيد على خطة التطوير ورفع الكفاءة والصيانة وأعمال الإنارة بكافة المدن، مشددًا على ضرورة إعادة الشيء إلى أصله عند إجراء أي عملية من عمليات الصيانة بالإضافة إلى الاهتمام بأعمال النظافة.

كما وجه الوزير بأهمية إيجاد حلول مبتكرة لكافة التحديات التي قد تواجه تنفيذ الأعمال الجارية بالمدن ولابد من العمل على إعداد صف ثانٍ من القيادات.

