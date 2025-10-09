الإسكان: حصر الأراضي الشاغرة بالمدن الجديدة لتعظيم الاستفادة منها وطرحها للمستثمرين

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا، مع رؤساء ومسئولي أجهزة تنمية مدن "القاهرة الجديدة – الشروق – بدر - حدائق العاصمة"، لمتابعة ملفات العمل ومنها: تطوير الطرق والمحاور الرئيسية والمشروعات السكنية ومنظومة مياه الشرب والصرف الصحي، بنطاق تلك المدن، وذلك بحضور مسئولي وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وفي مستهل الاجتماع، تطرق المهندس شريف الشربيني، إلى الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مع رؤساء أجهزة المدن، والذي تم التأكيد خلاله على العديد من النقاط مشيرًا إلى أن هذا يلقي بالمسئولية على فريق العمل بأكمله ومسئولية رئيس الجهاز كل في مدينته.

وقال الوزير إن جولة اليوم تأتي لمتابعة خطة التطوير ورفع الكفاءة والصيانة للطرق والمحاور وهذا لا يقل أهمية عن أي مشروع يتم تنفيذه بالمدن وهي مسئولية رئيس جهاز كل مدينة، حيث إنه لابد من دفع الأعمال في كافة المشروعات والتأكيد على خطة التطوير ورفع الكفاءة والصيانة وأعمال الإنارة بكافة المدن، مشددًا على ضرورة إعادة الشيء إلى أصله عند إجراء أي عملية من عمليات الصيانة بالإضافة إلى الاهتمام بأعمال النظافة.

كما وجه الوزير بأهمية إيجاد حلول مبتكرة لكافة التحديات التي قد تواجه تنفيذ الأعمال الجارية بالمدن ولابد من العمل على إعداد صف ثانٍ من القيادات.

كما وجه وزير الإسكان بالتحرك الفوري على الأرض وأن يكون هناك نتائج حقيقة ملموسة.

واستعرض وزير الإسكان خلال الاجتماع موقف تنفيذ التوجيهات السابقة بمدينة القاهرة الجديدة، بشأن المشروعات الجاري تنفيذها بالطرق وتطوير المحاور بالمدينة شاملة (الزراعة – مرافق – طرق – نظافة)، والأصول والفرص الاستثمارية المتاحة والرؤية المستقبلية لهذه الفرص، ورفع شبكات المرافق المنفذة بنظم المعلومات الجغرافية (GIS)، وحصر جميع الأصول غير المستغلة، كما تابع الوزير خطة الاستعداد لفصل الشتاء بالقاهرة الجديدة، وموقف مشروعات الشراكة ونسب إنجازها الفعلية، وكذا الموقف المالي للإيرادات والمصروفات، وآليات تأمين جميع المقار الخدمية والإدارية ضد الحرائق.

وفي هذا الإطار، وجه المهندس شريف الشربيني، بوضع برنامج زمني لكافة المشروعات الجارية والالتزام به مع الالتزام الكامل بخطة التسليمات الجارية للوحدات السكنية بمختلف المشروعات بالمدينة، وحصر الأراضي الشاغرة لتعظيم الاستفادة منها، وطرحها للمستثمرين.

ثم تابع وزير الإسكان موقف أعمال صيانة المحاور والطرق الرئيسية والفرعية بمدينة بدر، وخطة تطوير الأحياء، وموقف أعمال تطوير ورفع كفاءة المحاور والتي تشمل الزراعة والمسطحات الخضراء، وتنفيذ شبكة ري فرعية وصيانة الطرق وتخطيط الحارات المروروية والميادين، وكذا موقف المشروعات السكنية ومنها المرحلة الثالثة لسكن الموظفين المنتقلين للعاصمة، وسكن لكل المصريين محور متوسطي الدخل، ومشروع الإسكان الاجتماعي ومشروع "ديارنا" بجانب مشروعات الخدمات بالمدينة وموقف التغذية بمياه الشرب والري بمدينة بدر، ومنظومة الصرف الصحي، بجانب مناقشة مقترحات للفرص الاستثمارية، وموقف الإيرادات والمصروفات.

كما ناقش الاجتماع موقف المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة الشروق، والتي تشمل المشروعات الاستثمارية الجاري تنفيذها، وموقف تفعيل كافة التوجيهات الهامة السابق إصدارها للمدينة، والموقف التنفيذي للأراضي الخدمية بالمدينة، والأصول والفرص الاستثمارية المتاحة، وموقف رفع شبكات المرافق المنفذة بنظم المعلومات الجغرافية (GIS)، وخطة الاستعداد لفصل الشتاء، والموقف المالي للإيرادات والمصروفات عن عام مالي (سابق/حالي)، بجانب التحديات والمعوقات بالمدينة مع عرض الحلول المقترحة لها، وموقف مشروعات الشراكة بالمدينة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وكذا الأعمال الجارية بمنطقة زهرة الشروق والأعمال الجارية بالبوابة الخاصة بها.

وتابع وزير الإسكان موقف مشروعات مدينة حدائق العاصمة، والتي تشمل (131548) وحدة تم وجارٍ تنفيذها، وموقف مشروعات الخدمات الجاري تنفيذها بالمدينة بعدد 51 مشروعا بالمرحلة الخامسة من سكن لكل المصريين، وموقف مشروعات الكهرباء والمرافق والطرق الجاري تنفيذها بالمدينة، وموقف المشروعات الإستثمارية الجاري تنفيذها من خلال المطورين العقاريين، مشروعات الشراكة بالمدينة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وفي ختام الاجتماع أكد المهندس شريف الشربين أهمية تنفيذ خطة التطوير، والالتزام بأعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة والمسطحات الخضراء وتنسيق الموقع بمختلف مكونات المحاور، وسرعة رفع المخلفات والأتربة المتواجدة على المحاور والطرق الرئيسية، وتكثيف الحملات والمتابعة الدورية لكافة الأعمال، كما وجه بوضع خطة عمل تتضمن برامج زمنية للانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها، بجانب التنسيق مع الشركات المنفذة للمشروعات لدفع العمل، وضرورة التواجد الميداني لمسئولي الأجهزة بمواقع العمل والمتابعة الدورية لسير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها، لتذليل أي عقبات ودفع الأعمال.

