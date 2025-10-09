تفاصيل طرح قطع أراضي الإسكان الأكثر تميزا بالعاشر من رمضان (صور)

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تفاصيل طرح أراضي الإسكان الأكثر تميزًا بعدد من المدن الجديدة ضمن الطرح السادس "مسكن"، والذي يضم (۲۳۳۳) قطعة أرض سكنية.

وتطرح الوزارة ١٧٤ قطعة أرض إسكان أكثر تميزًا بـ 3 مدن جديدة، كما تضمن الطرح توفير ۱۱۲ قطعة أرض سكنية ضمن الأراضي المطروحة لذوي الهمم، وتصل قيمة جدية الحجز لـ350 ألف جنيه.

وتطرح بمدينة العاشر من رمضان 164 قطعة أرض بمساحات 441 - 628 متر مربع، رابط التقديم على أراضي الإسكان الأكثر تميزًا من هنا.

والعاشر من رمضان إحدى مدن الجيل الأول، تقع ضمن مدن إقليم قناة السويس، وهي إحدى المدن الجديدة الواقعة جغرافيا ضمن حدود محافظة الشرقية، كما تقع المدينة على طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي وعلى بعد 55 كم من مدينة القاهرة، تشغل المدينة مساحة حوالي 94818 فدان، يرجع تاريخ نشأتها إلى عام 1977 حيث صدر القرار الجمهورى رقم 249 لسنة 1977.



وأشارت الوزارة إلى توفير أراضٍ سكنية بمختلف أنواعها بالمدن الجديدة من أجل تلبية الطلب المتزايد على الأراضي بالمدن الجديدة، ودفع عجلة التنمية بها، وتحقيق رغبة المواطنين بمختلف شرائحهم في بناء مسكنهم الخاص وفق الاشتراطات، وتحقيق التنمية المطلوبة.

إتاحة الأراضي بـ 18 مدينة جديدة

وأوضحت الوزارة إلى أنه تم إتاحة الأراضي بـ ۱۸ مدينة جديدة تشمل مدن (6 أكتوبر - العبور - العاشر من رمضان - أخميم الجديدة - الصالحية الجديدة - الفشن الجديدة - الفيوم الجديدة - المنيا الجديدة - بدر - طيبة الجديدة - قنا الجديدة - ناصر الجديدة "غرب أسيوط" - أسوان الجديدة - أسيوط الجديدة - السادات - برج العرب الجديدة -حدائق أكتوبر - سوهاج الجديدة).

وأوضحت الوزارة أن الأراضي المطروحة مقسمة كالآتي: ۱۳۳۱ قطعة أرض إسكان متوسط بـ ۸ مدن جديدة، و۸۲۸ قطعة أرض إسكان مميز بـ 9 مدن جديدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.