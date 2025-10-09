الخميس 09 أكتوبر 2025
التحقيقات: المتهم بالنصب على راغبي السفر بالقاهرة جمع مليون جنيه من ضحاياه

حبس متهم، فيتو
أمرت النيابة العامة بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة النصب والاحتيال على راغبى السفر للعمل بالخارج بزعم قدرته على توفير فرص عمل والاستيلاء منهم علي مبالغ مالية.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم كان يأخذ من العميل الواحد مبلغ مالي 75 ألف جنيه ونجح في تحصيل ما يقارب المليون جنيه من نشاطه الإجرامي. 

وأكدت تحريات مباحث الأموال العامة، قيام أحد الأشخاص بالقاهرة بالنصب على راغبى السفر للعمل بالخارج، والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص عمل "على خلاف الحقيقة"، مع الترويج لنشاطه الإجرامى عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تفاصيل الواقعة
 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبحوزته 3 هواتف محمولة تحتوي على دلائل نشاطه الإجرامى، بالإضافة إلى مبالغ مالية من متحصلات الاحتيال، وعند مواجهته اعترف بممارسة نشاطه الإجرامى كما أشارت التحريات.

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المتهم للنيابة المختصة التي باشرت التحقيقات.  

الجريدة الرسمية
