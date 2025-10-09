مشاركة مميزة لأندية الفتاة والمرأة بالشرقية في معرض الحرف اليدوية “تراثنا”

أكد الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، مشاركة أندية الفتاة والمرأة التابعة للمديرية في فعاليات معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية، المقام خلال الفترة من 4 إلى 11 أكتوبر الجاري، بمركز مصر للمعارض الدولية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتأتي المشاركة ضمن جناح وزارة الشباب والرياضة (B7)، حيث قدمت عضوات الأندية مجموعة من المنتجات الحرفية المبهرة التي تعكس التراث المصري الأصيل، إلى جانب أعمال شبابية مميزة من محافظات القاهرة، الإسكندرية، الغربية، والوادي الجديد.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن المعرض شمل أنواعًا متعددة من الحرف التراثية، مثل: الخوص، الجلود، الجوبيلان، الإيبوكس، الشموع، المكرمية، الزجاج، الخزف، الخشب، الصدف

وأوضح عبد العظيم أن هذه الأنشطة تدعم الحرفيين وتفتح آفاقًا جديدة للشباب والسيدات، من خلال تمكينهم اقتصاديًا، وتوفير فرص تسويق محلية وعربية لمنتجاتهم.

من جانبه، أشاد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، بالدور الحيوي الذي تقوم به مديرية الشباب والرياضة في تنمية مهارات الشباب ودعم مشاركتهم في الأنشطة الرياضية والثقافية، مشيرًا إلى أن هذه الأنشطة تسهم بشكل كبير في تعزيز الصحة النفسية والجسدية، وخلق بيئة داعمة للتطور الشخصي والاجتماعي.

