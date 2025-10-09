3 عروض في برنامج مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح اليوم

يوم جديد من أيام الدورة الثامنة لمهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري، تحت شعار "المسرح للجماهير"، حيث تشهد العروض حضورا جماهيريا كبيرا من الباحثين عن متعة فن المسرح، وعشاق التجارب الفنية المختلفة.

عروض مهرجان نقابة المهن التمثيلية اليوم

وجمهور اليوم الخميس 9 أكتوبر 2025، على موعد مع ثلاثة عروض جديدة، يقدمها شبان يحلمون بترك بصمتهم الخاصة، على المشهد المسرحي.

فعلى خشبة مسرح المعهد العالي للفنون المسرحية يقدم المخرج علاء حور من تأليف مصطفى حمدي "لما روحي طلعت" في تمام السادسة مساء.

وفي الثامنة مساء يقدم المخرج أدهم شكر، من تأليفه عرضا مسرحيًا بعنوان "بيت البهجة" على مسرح النهار بشارع قصر العيني.

ويقدم المخرج مصطفى عبد السلام من رؤيته تأليف علوي الحسيني عرضا مستوحى من "ليمونة المحياة" للراحل العظيم فؤاد حداد، في تمام العاشرة على مسرح الهوسابير.

ورشة فن الارتجال

ويختتم الفنان إيفوديوكوماس توسكاديس علي مسرح الفلكي بالجامعة الأمريكية اليوم ورشة "فن الارتجال".

